​El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge 

Uno vive en estos días una de las mayores alegrías de su vida: un casamiento. El otro, una de las experiencias más desgarradoras: la muerte de un padre. El fútbol -y los hinchas y la prensa- los enfrentó durante más de 20 años con dos carreras extraordinarias. Fuera de la cancha, entre ellos siempre primó el respeto. Y en las horas más dolorosas de Lionel Messi por la partida de Jorge, Cristiano Ronaldo reaccionó en Instagram a la desgarradora carta del argentino para despedirlo.

El escrito de Messi refleja su profundo dolor por la partida de quien él denominó “papá, amigo y representante”, y el que lo animó a los 39 años a intentar una vez más conquistar la cima del mundo, en su sexto Mundial. Ahora, sin su guía, el 10 puso en duda cuánta fuerza más tendrá para seguir jugando…

Jorge falleció el pasado 8 de agosto a los 68 años, tras luchar con una dura enfermedad. Después de algunos días de duelo junto a su familia en Rosario, y antes de regresar a Miami, la tristeza de Leo quedó plasmada en sus redes sociales de una manera sencilla pero contundente.

Y entre los múltiples mensajes de apoyo que recibió, apareció uno particular. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, fue la reacción del portugués al posteo de la Pulga. Sentido gesto.

La reacción de Cristiano Ronaldo al posteo Messi

La reacción de Cristiano Ronaldo al posteo de Lionel Messi para despedir a su papá Jorge. La reacción de Cristiano Ronaldo al posteo de Lionel Messi para despedir a su papá Jorge.

La carta de Lionel Messi a su padre

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

El sentido mensaje de Messi en sus redes tras la muerte de su papá. El sentido mensaje de Messi en sus redes tras la muerte de su papá.

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabes. Hablamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mio desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

El sentido mensaje de Messi en sus redes tras la muerte de su papá. El sentido mensaje de Messi en sus redes tras la muerte de su papá.

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí.

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.

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