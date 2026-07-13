​Argentina ante Inglaterra: ¿camiseta azul como en México 86? 

Este lunes, entre los delegados de la AFA y de la FA (Federación Inglesa) y de la FIFA habrá una reunión de coordinación para definir detalles de la semifinal del miércoles próximo, a las 16.00, en Atlanta. Uno de los temas a resolver es el de los colores de la camiseta de las dos selecciones. Recordar: las titulares de ambas selecciones tienen el blanco (con celeste en el caso de Argentina).

Si quien cambia a la suplente es Inglaterra, será de rojo. Si el que modifica es el equipo de Lionel Scaloni, será azul. Sí, como en el histórico partido de cuartos de final de México 86.

¿Cómo se determina? Hay cuestiones reglamentarias. Se considera como equipo A al que viene por la parte de arriba del cuadro en la llave. En este caso, es Inglaterra. Por lo cual sería la selección que debería mantener su indumentaria principal y Argentina jugar con la azul.

De todas maneras, también se puede interpretar como que Inglaterra es el equipo que tiene el derecho a elegir, y en ese caso podría decantar por la roja para que Argentina mantenga la celeste y blanco.

La FIFA lo que busca asegurarse en estos casos es que exista el máximo contraste visual posible. De todas maneras, en cualquier caso, rojo contra celeste y blanco o blanco contra azul, eso está asegurado.

Inglaterra jugó de blanco cinco de sus seis partidos en el Mundial. La excepción: ante Panamá, que se puso la roja.

Mientras, Argentina cambió a la azul en la victoria ante Jordania, ya que los asiáticos tuvieron la blanca.

Diego Maradona celebrando su gol a Inglaterra en México 1986 con la casaca azul Diego Maradona celebrando su gol a Inglaterra en México 1986 con la casaca azul

Inglaterra jugó con la camiseta roja ante Panamá. Inglaterra jugó con la camiseta roja ante Panamá.

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