​Con refuerzos, cómo podría formar River el viernes por Copa Argentina 

En plena algarabía por las semifinales del Mundial y este partido con morbo contra Inglaterra, River pone la cabeza en su primer objetivo del semestre: el viernes, cuando el país esté en plena expectativa por una nueva definición o en la previa a un incómodo tercer o cuarto puesto, se enfrentará a Aldosivi por los 16vos de final de la Copa Argentina en Salta.

Un encuentro que probablemente no esté en la cabeza de muchos hinchas, pero que sucederá. Y que para el Chacho Coudet es de tamaña importancia: que el estreno en el segundo semestre, luego de un importante parate, sea de eliminación directa implica una concentración y tensión extra. Más teniendo en cuenta que el equipo sale como claro favorito y que es uno de los torneos que se apuntan a ganar.

En ese sentido, luego de una intensa pretemporada que tuvo su parte más fuerte en Alicante y se cerró en el Camp de Ezeiza, el entrenador le empieza a dar forma a una formación que tendrá algunos refuerzos en cancha, entre la necesidad de cubrir puestos vacantes y de ver cómo se amoldan a este nuevo River.

Así, con Santiago Beltrán lógicamente en el arco, el uruguayo Giovanni González muy probablemente se adueñará del lateral derecho ante la presencia de Gonzalo Montiel en el Mundial: será su debut oficial, pese a que ya había ido de entrada en el amistoso de hace 10 días contra Flamengo. Después, Marcos Acuña estará por la banda izquierda y la dupla central será nuevamente conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero (Nico Otamendi, también con la Selección).

Video: ESPN

En el medio hay una pequeña duda y tiene que ver con Aníbal Moreno, quien ya está totalmente recuperado de la lesión en la rodilla que arrastraba de antes de la final vs. Belgrano: será titular a menos que Coudet considere que no es lo mejor ponerlo de entrada teniendo en cuenta que hizo buena parte de la pretemporada diferenciado. Si no es él, va Juan Cruz Meza. Fausto Vera y el otro debutante oficial Mauro Arambarri completarán esa línea.

Tomás Galván seguirá siendo el conector del equipo (un puesto en el que la dirigencia apuesta a tener a Thiago Almada en este mercado) y arriba asoma la otra incógnita: Sebastián Driussi será el centrodelantero, pero aún no está confirmado si repite con Facundo Colidio o si se puede meter por primera vez en su segundo ciclo Lucas Beltrán. Rafa Borré, en principio, aguardará por su chance en el banco de suplentes.

Lucas Beltrán, el gran refuerzo en la delantera (Prensa River). Lucas Beltrán, el gran refuerzo en la delantera (Prensa River).

S. Beltrán; G. González, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno o J. C. Meza; Vera, Arambarri, Galván; Driussi y Colidio o L. Beltrán.

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