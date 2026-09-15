​Emotiva actuación: la patinadora que no fue a su viaje de egresados para competir en los Juegos Suramericanos 

Detrás de cada deportista que compite en los Juegos Suramericanos, hay una historia de sacrificio que merece la pena ser valorada. Este martes 14 de septiembre, se conoció la de Micaela Lopetegui, una patinadora de 17 años que decidió no ir a su viaje de egresados para representar al país e hizo emocionar a todos con su llanto tras una gran actuación.
La campeona campeona nacional y panamericana en 2025 y 2026 completó el programa libre corto de patinaje artístico y obtuvo un puntaje de 61,78, lo que la dejó en el segundo puesto, siendo superada solamente por la chilena Josefa Ramos Mondaca (62,80).
Al finalizar su presentación, Micaela se emocionó y se llevó una ovación en el Estadio Invencible de Rosario. Momentos después, habló con TyC Sports y reveló el sacrificio que hizo para poder representar al país: “Es una aventura súper linda (el viaje de egresados) para vivir con tu colegio y tus amigos. Pero esto yo no lo cambio por nada. La felicidad y la pasión que yo sentí haciendo ese programa no las puedo explicar. Se me llenan los ojos de lágrimas, no lo puedo creer. El haberlo vivido ahí es algo inolvidable para mí. No lo cambio por nada. De verdad, es algo impresionante y muy hermoso. Me va a quedar para toda la vida”.
“Es hermoso poder estar en mi país, con mi familia que me pudo venir a ver en algo tan importante. Desde que arranqué a patinar, quise estar acá para cumplir uno de mis sueños. El que pueda estar mi familia, mi profesora, todo un público alentándome, es algo inolvidable y hermoso”, agregó.
El martes 15, a partir de las 10, la joven albiceleste buscará coronar su buen primer paso con una medalla tras el programa libre largo. También estará la compatriota Valentina Longo, que este lunes quedó tercera con un puntaje de 50,99.
¿Hasta qué fecha estarán los Juegos Suramericanos?
La competencia se inauguró el 12 de septiembre y tendrá actividad hasta 26. Hay más de 4.000 atletas de 15 países con el atractivo adicional de que 26 disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, además de las medallas.
¿Qué deportes hay en los Juegos Suramericanos 2026?
El programa tiene 43 deportes y 60 disciplinas, con una oferta que combina varias especialidades olímpicas con otras de fuerte presencia regional y algunas novedades.
Hay atletismo, fútbol, natación, básquet 3×3, vóley, hockey sobre césped, boxeo, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, golf, rugby 7, vela, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, esgrima, escalada y levantamiento de pesas, entre otras competencias.
También están ciclismo de ruta, pista, BMX Race, BMX Freestyle y MTB; gimnasia artística, rítmica y trampolín; canotaje, remo, aguas abiertas, natación artística, clavados, polo acuático, surf y deportes ecuestres (actividad que se practica montando caballos).
El programa se completa con disciplinas como pádel, pelota vasca, raquetbol, squash, skateboarding, esquí náutico y wakeboard, bochas, bowling, bádminton, pentatlón moderno, softbol, patinaje e eSports.