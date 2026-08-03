​El posteo de Acuña en medio de la crisis de River 

River atraviesa uno de sus momentos más delicados. La derrota por 1-0 ante Rosario Central profundizó la crisis futbolística del equipo de Eduardo Coudet, aumentó el malestar de los hinchas y volvió a poner bajo la lupa el rendimiento colectivo. En ese contexto, Marcos Acuña decidió romper el silencio con un mensaje en sus redes sociales para respaldar al plantel.

Horas después del encuentro disputado en el Monumental, el lateral izquierdo utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a sus compañeros acompañada de un texto cargado de optimismo. Lejos de esconderse en medio de las críticas, el campeón del mundo eligió transmitir un mensaje de unidad y confianza de cara a lo que viene.

” Con fe y siempre positivo que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final“, escribió el Huevo, dejando en claro que, pese al difícil presente deportivo, mantiene intacta la confianza en el plantel y en la capacidad del equipo para revertir la situación.

El mensaje de Acuña. El mensaje de Acuña.

La publicación llegó en un momento especialmente complejo para River. El equipo acumula una serie de resultados negativos, todavía no logra encontrar un funcionamiento convincente y el descontento de los hinchas volvió a hacerse sentir en el Monumental tras una nueva caída. Incluso, luego del partido frente a Rosario Central, el club decidió mantener el silencio institucional: no hubo conferencia de prensa ni declaraciones de los protagonistas.

En ese escenario, las palabras de Acuña fueron una de las primeras manifestaciones públicas de un integrante del plantel después de la derrota. El experimentado defensor, uno de los futbolistas con mayor trayectoria internacional del equipo, buscó enviar un mensaje de respaldo hacia sus compañeros y de fortaleza para afrontar un momento que exige una rápida reacción.

Acuña, de arranque. Prensa River. Acuña, de arranque. Prensa River.

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