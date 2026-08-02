​Las seis claves del Newell’s-Boca que puede marcar una tendencia en el Clausura 

Es un duelo con historia, maquillado siempre con la urgencia del momento pero -sin dudas- con el trasfondo de una rivalidad surgida en partidos importantes, finales y hasta en ídolos compartidos. Y aunque el Newell’s– Boca de este domingo esté lejos de tener el marco de otros tiempos, para ambos equipos es un partido trascendental.

1- Boca necesita resetear

En primer lugar, la necesidad principal del Xeneize es la de mostrar una cara renovada -por el alivio de la clasificación en la Copa Sudamericana- tras las dos derrotas consecutivas que lleva en cancha: el 0-3 de una semana atrás ante Riestra y el 0-1 en los 90’ frente a O’Higgins que derivó en los penales.

Incluso más importante que sumar de a tres, para los del Vasco Arruabarrena es importante esta vez mostrar un rumbo, el punto de inicio de un camino de recuperación futbolística, que eleve las ilusiones luego de un comienzo poco alentador.

2- Los problemas internos de Newell’s

Por el lado de Newell’s, las constantes crisis internas lo siguen sumiendo en un clima inestable, aún cuando su rumbo futbolístico se enderezó -de alguna manera- con la llegada de Frank Kudelka, quien parece estar madurando dejar el cargo ante la falta de refuerzos.

Hasta acá, el equipo suma 3 de 6 producto de la victoria en el estreno ante Talleres y de la caída en la segunda jornada frente a Independiente en Avellaneda.

3- La chance de Villa y Merentiel

Volviendo a Boca, será una nueva chance para que Sebastián Villa demuestre alguna punta de su potencial y -así- empiece a justificar la decisión del club de ir a buscarlo, aún después de todo lo que pasó entre las partes en los años que siguieron a su controversial salida del club. Hasta acá, su aporte en los dos partidos y medio que jugó fue nulo, algo que certificó la decisión del DT de sacarlo a media hora del final en Rancagua.

Junto a él, Miguel Merentiel tendrá una de las últimas chances de mostrar que sí puede ser el 9 de Boca. ¿Por qué? Porque en breve puede llegar a cerrarse el pase de ese delantero que hoy parece ser el hueco más grande del equipo. Y el uruguayo (siempre dispuesto y rendidor, pero que en los últimos partidos no pareció estar en sintonía con el equipo) necesita mostrar mejores credenciales para seguir peleando ese puesto en la cancha.

4- Semana de Clausura

Como Boca no jugó en el certamen local entresemana, recién estará jugando ante la Lepra su segundo partido del campeonato. Y lo que le espera en seis días son tres encuentros en total, que se completarán con el que el próximo miércoles deberá jugar en cancha de Huracán (como local) y el sábado contra Vélez también como organizador pero aún con cancha a definir.

En estos nueve puntos en juego, el Xeneize puede ir definiendo su rol en el Clausura, entre mostrar credenciales de candidato o saber que tendrá que remar aún sabiendo que estando entre los ocho primeros de la zona se podrá meter en la parte decisiva.

Es mucha competencia en poco tiempo, sí. Y por eso seguramente el equipo no se repita en los tres partidos, sabiendo que enseguida se vendrá -a la salida de la seguidilla- la ida copera ante Recoleta. Pero entre la confianza y la obligación de no dejar de lado la pelea por la tabla anual, será importante salir bien parado de la serie de partidos.

5- Cancha complicada

Si bien Boca ganó mucho en el Marcelo Bielsa últimamente (4 de 6 en visitas desde 2020) y hasta incluso Newell’s resultó un rival fácil de vencer en los últimos dos partidos que los enfrentó en la Bombonera, las dos derrotas que sufrió en estos años en Rosario fueron duras y dolorosas: en 2022, el equipo de Hugo Ibarra perdió un partido sin atenuantes a días de consagrarse campeón. Y en el 2025, con Gago al mando, la derrota sufrida en el Coloso fue el único resultado adverso en una racha que incluyó 9 victorias en 10 encuentros.

6- La apuesta del Vasco

En su búsqueda de equipo y simbiosis con su trabajo, Arruabarrena apunta a generar la química de grupo que supo crear en su etapa anterior en el club. Para eso, la decisión en esta semana decisiva que termina en Rosario fue la de no volver a Buenos Aires desde Chile, sino dejar al grupo concentrado y de viaje, yendo de Santiago a Rosario directamente. Y entrenándose el sábado en el predio de Rosario Central en Arroyo Seco. Así, las imágenes que pudieron verse del grupo lo mostraron fuerte, unido y con la confianza renovada. Algo que -después- deberá refrendar en cancha.

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