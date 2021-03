ATEN se manifestó en Plaza Huincul con un “escuelazo”

En el marco de los reclamos por mejoras salariales y edilicias en los establecimientos escolares de la provincia, ATEN realizó en las puertas de la tradicional escuela primaria Nº 22 una actividad de protesta, a la que denominó “escuelazo”. Contó con la presencia de referentes de la mesa de conducción gremial.

En los discursos no se dejó de mencionar la lucha de las docentes desde su ámbito laboral, teniendo en cuenta el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy. La vocal Marisabel Granda enfatizó que los reclamos de los docentes no se reducen a mejoras en sus haberes, si no “que exigimos una presencialidad segura, y eso requiere edificios en condiciones”.

La escuela Nº 22, escenario de la protesta del gremio, es una institución cuya sede carga con más de 100 años de antigüedad. A través del tiempo ha sido objeto de reparaciones y ampliaciones, pero su estructura ya casi no resiste obras de mejoras. Luego de un año cerrado por la pandemia, su estado de deterioro se profundizó.