Independiente se aleja de Cutral Co y jugará en Mar del Plata

Rumores ubicaron al Rojo de avellaneda en Cutral Co para disputar la Copa Argentina, pero finalmente enfrentará a Villa Mitre en Mar del Plata.

Los hinchas de Independiente de Avellaneda se ilusionaron por los rumores que indicaron que podría llegar a jugar por Copa Argentina en Cutral Co.

Estas ilusiones se terminaron ya que confirmaron desde la organización que el partido por 32avos de final ante Villa Mitre se jugará en mar del Plata.

El partido se reprogramó para el 9 de marzo en Mar del Plata.

Por su parte Villa Mitre no volverá a Cutral Co por el momento luego de haber jugado en dos ocasiones. Su mejor resultado lo obtuvo en 2019, llegando a octavos de final, instancia en la que perdió 2-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Cutral Co tras dejar en el camino a Newell’s y San Martín de San Juan.