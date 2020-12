CTA tendrá medidas por trabajadores del Hospital

Adelantaron que mañana habrá un quite de colaboración por falta de pago a la obra social de trabajadores, falta de insumos y por un bono navideño. Además el lunes 21 habrá una audiencia por despedidos.

Daniel Herrera de la CTA Cutral Co señaló que el día de hoy asistió a una Audiencia por los trabajadores despedidos que se desempeñaban en la empresa Comas en el Hospital de la comarca.

Destacó que el dueño de la empresa no se presentó a la audiencia vía Zoom en la Subsecretaría de trabajo y se pasó para el lunes 21 “la próxima audiencia será el lunes y pedimos con los abogados que esté presente gente de salud que pueda tomar determinaciones y poder reincorporar 7 compañeros que fueron mal despedidos”

Además adelantó que mañana los trabajadores que se desempeñan en la empresa Comas en el Hospital realizarán un quite de colaboración “hay la falta de insumos, por negociación de bono navideño ya que se entregó una nota y no se respondió, hay compañeros que son factor de riesgo y eso nos preocupa mucho porque no tienen obra social ya que la empresa no hace los aportes”.