Empleados judiciales reclaman la desinfección del edificio

Con el apoyo de Sejun, los trabajadores judiciales que desempeñan funciones en el edificio ubicado sobre J.J.Valle al 150 definieron no asistir a sus lugares de trabajo hasta tanto no se proceda a una correcta desinfección de las instalaciones.

Al respecto, el referente del sindicato Enrique Esperon manifestó que “en la semana hubo compañeras y compañeros que fueron aislados por tener síntomas y ser considerados casos sospechosos. Ellos están a la espera de la disposición de Salud Pública para hacerse los hisopados, lo cual genera una preocupación porque son todas personas trabajando en un mismo sector, lo cual significa una carga viral muy grande en el lugar. Por eso es que se considera necesaria la desinfección con vaporizador”.

Según anticipó Esperón, hasta tanto no se lleve a cabo el proceso mencionado, los empleados no volverán a prestar servicios en el edificio. “Permanecer allí es exponer no solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad” señaló.

En las instalaciones afectadas funcionan diferentes salas de la Oficina Judicial, las mesas de entradas de los ministerios Público Fiscal y Defensa.