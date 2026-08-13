​Figueroa: “Neuquén está contribuyendo como nunca al país” ​

El gobernador explicó que Neuquén recibe un 13 por ciento de lo que se genera por cada barril de petróleo, mientras que las otras provincias reciben un 10 por ciento y Nación el 17, “sin mucho costo en la provisión de bienes y servicios”. “Lo que recibe Neuquén para las arcas provinciales es todo costo”, aseguró el gobernador durante la apertura de la Jornada Comex Norpatagónica.

El gobernador Rolando Figueroa explicó que de cada 100 dólares que se generan por cada barril de petróleo la provincia del Neuquén recibe 13 y remarcó que “ese 13 por ciento termina yendo a la provisión de más bienes y servicios de mayor calidad, como también a la construcción de infraestructura”. “Lo que recibe Neuquén, que contribuye a todo un círculo virtuoso, en realidad para las arcas provinciales es todo costo”, aseguró.

“El 10 por ciento va a todas las provincias argentinas vía la Ley de Coparticipación”, puntualizó y afirmó que el Estado nacional se lleva el 17 por ciento “sin mucho costo en la provisión de bienes y servicios en la región Norpatagonia”.

La explicación la ofreció durante la apertura de la segunda edición de la Jornada Comex Norpatagónica, un espacio estratégico para fortalecer la inserción internacional de las empresas de Neuquén y Río Negro, que promueve nuevas oportunidades de negocios, intercambio de conocimientos y articulación entre los sectores público y privado.

“El neuquino no sabe estos valores y tampoco las personas que escriben sobre estos temas. Piensan que del barril de petróleo le quedan los 100 dólares a la provincia”, aseveró y brindó un detalle se cómo se distribuyen los ingresos. “Si exportamos un barril de petróleo a 100, por poner un valor redondo, ¿cuánto le queda a la provincia? ¿Cuánto a la Nación? ¿Cuánto a las empresas? ¿Cuánto es costo?”, planteó y expresó que los costos fijos y variables representan alrededor del 30 por ciento, mientras que otro 30 por ciento corresponde a la utilidad de las empresas.

Figueroa manifestó que desde Neuquén “este año vamos a estar otorgándole un superávit de 10.000 millones de dólares” a la Argentina y aseguró que “eso robustece el programa económico”. “Si el programa económico anda bien, si se elimina la inflación, nos hace bien a todos porque podemos planificar y podemos seguir saliendo al mundo de una manera competitiva”, agregó y afirmó: “Neuquén está contribuyendo como nunca al país”.

“Repito, 13 por ciento nos quedamos los neuquinos de un barril de petróleo de 100; 10 va a otras provincias y 17 va a la Nación sin ningún costo. Le ponemos mucho el hombro”, dijo Figueroa y añadió: “Es muy bueno saberlo para que todos tomemos conciencia de lo que hace el neuquino en forma individual y también como Estado neuquino, para que se contribuya y se forme un círculo virtuoso que le haga bien a la Argentina”.

“Desde arriba del Obelisco, tratan de hablar de lo que sucede en las provincias, y muchas veces nada tiene que ver con la realidad. Hablan de Vaca Muerta y no tienen ni la menor idea de lo que sucede”, afirmó.

Por otra parte, el gobernador destacó que Neuquén ya se ubica cuarta entre las provincias exportadoras: “En un par de años vamos a estar pasando también a la provincia de Córdoba como exportadora”. “Con el 1,5 por ciento de la población, participamos de más del 5 por ciento del Producto Interno del país”, remarcó y puso el foco en el carácter industrial que adquirió la producción hidrocarburífera: “Muchos piensan que es hacer un pozo y fluye gas y petróleo y, en realidad, estamos produciendo de manera industrial”.

Según explicó, ese crecimiento tuvo como condición atender primero distintas necesidades de los neuquinos y consideró que “para generar un emprendimiento exitoso debe existir sustentabilidad social”. Luego señaló que la provincia avanzó en el abastecimiento energético del resto del país y en la sustitución de importaciones, mientras que ahora busca reconstruir la confianza con Chile después de algunos incumplimientos del pasado. “Chile padeció la falta de cumplimiento de un acuerdo marco muy importante, pero creemos que es el momento en el cual esa confianza se está reconstruyendo”, afirmó.

“Esa construcción de confianza nos va a llevar a que podamos vender mayor cantidad de gas. Ya estamos vendiendo petróleo a Chile y vamos a crecer muchísimo con Brasil, que está analizando por dónde va a terminar comprando el gas de Vaca Muerta”, anticipó y aseguró que “el salto de escala” estará dado por la posibilidad de exportar gas natural licuado desde la costa de Río Negro.

“Debo rescatar la visión magnífica que ha tenido Alberto Weretilneck, de poder proponer un puerto de aguas profundas en la provincia de Río Negro, en la Norpatagonia. Ha sido por demás visionario, pero también contribuye a ser mucho más competitivos”, dijo.

“Ahora, la Norpatagonia debe trabajar en conjunto para esto y hay que sumar a muchos actores”, sostuvo y valoró las medidas adoptadas por el Estado nacional a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Como un país tomador de precios, tenemos que salir a competir y principalmente con los Estados Unidos, con lo cual es un gran desafío”, señaló.

El gobernador aseguró que el RIGI tiene hoy una fuerte presencia en las inversiones de gas y petróleo y “beneficia muchísimo a la provincia del Neuquén”. “Cada peso sacrificado en base al descuento del Impuesto a las Ganancias que tenemos, nos produce 300 veces más ingresos en regalías y en actividad económica”, afirmó.

Advirtió que la competitividad no depende únicamente de las decisiones del Estado: “Hay otros eslabones en la cadena. Primero las operadoras, que también están siendo más competitivas, y en el área de servicios, que tienen que ser más competitivas”. “A veces hay abusos en esto. Algunas empresas de servicios, las internacionales grandes, estaban cobrando 30 por ciento más de lo que cobraban en Permian”, dijo y agregó: “Principalmente YPF trató de estimular a que puedan bajar ese margen de ganancia, pero hicieron la más fácil, diciéndoles a todos los proveedores que les iban a bajar un 23% el precio al que compraban”.

“En realidad, ellos tenían que bajar su ganancia, no ir a atacar a las empresas más chicas”, sostuvo y comentó: “Por eso, salimos a contemplar todo el impacto que iba a provocar esta rebaja desmedida en cuanto a la provisión de todas las empresas locales”.

También destacó el esfuerzo realizado por los trabajadores y manifestó: “Los empleados están siendo cada vez más competitivos, interpretan que producir más y disminuir costos también les repercute en el bolsillo a ellos. Así que todos los eslabones de la cadena terminaron siendo más competitivos”.

El mandatario planteó que ese esquema obliga a la provincia a pensar “cómo en el mercado exterior podemos contribuir más y producir más”. “En este producto es que nuestras empresas PyMEs participen más. De esa manera, estamos exportando en el valor agregado un poco más. Industrializar en origen es otro camino”, sostuvo. En ese punto destacó la planta de separación de gases proyectada en Plaza Huincul y Cutral Co, por su capacidad para agregar valor y generar empleo. También planteó una concepción amplia de las exportaciones: “Podemos exportar rutas. ¿Cómo? A partir de generar turismo y, sobre todo, que venga del exterior. Una porción de la externalidad positiva que genera una ruta en la inversión pública pasa a ser exportación también”.

Figueroa vinculó esa estrategia con el desarrollo agrícola que impulsa la provincia. “También es muy importante todo el desarrollo agrícola que estamos proyectando con el Corredor del Viento en Picún Leufú”, señaló y destacó que la provincia ya exporta truchas de alta calidad a mercados exigentes. “También bajo riego podemos extender la frontera de producción de la provincia”, agregó.

Mencionó la producción de pasturas en el norte neuquino a partir de la represa de Nahueve y las hectáreas que podrían incorporarse al riego mediante el tratamiento del agua en las plantas cloacales de Zapala y Plaza Huincul. “Y la joyita que estamos trabajando con las operadoras y con empresas locales es el riego por goteo de Vaca Muerta, a partir del agua que utilizan las empresas para producir gas y petróleo”, afirmó. Explicó que la provincia analiza desgravar parte del canon para facilitar la captación de agua y destinarla a la producción de pasturas y ganado, entre otras actividades productivas.

“¿Cómo vamos a hacer eso? A partir de la utilización de la tierra fiscal”, continuó Figueroa. Explicó que el 35 por ciento de la superficie de Vaca Muerta corresponde a tierras fiscales y que la provincia prevé ponerlas a disposición de inversores mediante el programa Invierta Neuquén. “La tierra es prioritariamente para neuquinos, pero sí totalmente para argentinos”, remarcó. El objetivo, explicó, es generar desarrollo y valor agregado y avanzar en producciones como el maíz, aprovechando la disponibilidad de recursos para invertir. Diferenció esta situación de la explotación hidrocarburífera, donde las empresas locales ya recurrieron al crédito para invertir en infraestructura de midstream y, para completar el desarrollo de Vaca Muerta, se requiere también la llegada de capitales externos.

Destacó la importancia del desarrollo de parques industriales y el fortalecimiento de la Zona Franca de Zapala. “Hay que potenciarla, hay que generar que se pueda agregar mayor valor”, sostuvo. “En ese cofinanciamiento y en ese esfuerzo compartido, tenemos que buscar el camino para exportar más”, afirmó.

La relación con Chile ocupó otro tramo de su exposición. Figueroa destacó la construcción del Camino de la Fe, de más de 700 kilómetros, y anticipó una ampliación de los pasos internacionales pavimentados. “Hoy tenemos tres y vamos a tener seis”, señaló y también explicó que la provincia gestiona ante Nación la transferencia de rutas para mejorar el control y la circulación de camiones. “Queremos poder pesar a los camiones que ingresan, que muchos lo hacen, ingresan al territorio argentino y hacen Chile por Argentina solo para eludir el pago de peaje. Vamos a cobrarles peaje”, afirmó y anticipó: “Creemos que en uno o dos meses todos los pasos internacionales, al menos en ruta, van a ser administrados por la provincia”.

En cuanto al vínculo con las cámaras empresarias, destacó el trabajo de las organizaciones neuquinas y reclamó que sean consideradas en los procesos de articulación institucional. “Hay que ser muy respetuosos y que, cada vez que hablamos de cámaras integradas, se tenga en cuenta a las que tienen historia, porque, si no, creamos simplemente sellos que no conducen absolutamente a nada”, afirmó. Valoró el crecimiento de ADINEU junto con el Centro PyME y las empresas de Neuquén y Río Negro y sostuvo que existe una oportunidad para avanzar de manera organizada en la relación con Chile. Anticipó además nuevas reuniones con autoridades chilenas para avanzar en esa agenda, entre ellas un encuentro en Concepción luego del comité de frontera en Valdivia.

Mencionó al “corredor bimodal binacional que tenemos, con punta de rieles en Zapala, después yendo en camión hasta Victoria, y de Victoria nuevamente en tren”. Para Figueroa, la mejora de ese corredor permitiría reducir costos y abrir la posibilidad de completar una conexión ferroviaria. “Quizá existan empresarios que puedan construir y unir ese ferrocarril, para tener un ferrocarril bioceánico que es importante”, sostuvo. También destacó el corredor que se proyecta por el norte neuquino, desde la Pampa Húmeda hacia Octavio Pico, Rincón de los Sauces, Chos Malal, Andacollo y Los Miches, hasta el paso internacional Pichachén. “Es un nuevo paso más bien vinculado a lo turístico, pero también importante para la integración entre ambos países”, concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), Natalia Muguerza, destacó que “cuando comenzamos a pensar en esta jornada, teníamos un objetivo muy claro: impulsar mayor competitividad en las industrias de la región, generando un espacio donde todos los actores pudiéramos encontrarnos, escucharnos y pensar juntos qué comercio exterior necesita la Norpatagonia para los próximos años”.

Muguerza puso el foco en el impacto que está teniendo Vaca Muerta y aseguró que “Neuquén está atravesando una transformación enorme. Vaca Muerta modificó la escala de nuestra provincia y nos puso frente a una oportunidad histórica. Llegan inversiones, empresas, tecnología y nuevos proyectos”. En ese escenario, planteó que el desafío es generar las condiciones para el desarrollo de nuevas industrias capaces de abastecer la creciente demanda, con oportunidades que alcanzan a la metalmecánica, la construcción, la tecnología, el transporte, los alimentos, la indumentaria, los servicios y los insumos.

La vicepresidenta de ADINEU remarcó además que el crecimiento productivo debe estar acompañado por una estrategia de comercio exterior, que contemple la infraestructura y logística. Puso como ejemplo a “los pasos fronterizos Pino Hachado y Cardenal Samoré, nuestra Zona Franca, nuestros aeropuertos, nuestro depósito fiscal y nuestra conectividad aérea y terrestre”, además de la vinculación con Chile y los puertos del Pacífico y la salida al Atlántico a través de San Antonio Este.

“Río Negro y Neuquén forman parte del mismo corredor productivo y logístico. Tenemos el Pacífico de un lado y el Atlántico del otro. El desafío es conectarlos, integrarnos y transformar esa ubicación estratégica en una ventaja competitiva para nuestra región”, señaló.

Para Muguerza, “el comercio exterior no se desarrolla con una sola empresa, ni una cámara, ni un organismo. Lo construimos entre todos: el sector privado, el Estado nacional, las provincias, los municipios, la Aduana, el SENASA, las cámaras empresarias, los operadores logísticos, los despachantes de aduana y cada una de las empresas que decide producir, invertir y generar empleo en nuestra región”.

“La Norpatagonia debe seguir construyendo su propia plataforma de comercio exterior”, dijo la vicepresidenta de ADINEU y consideró que “ese es el gran desafío que tenemos hoy”. Dijo que debe ser “una plataforma integrada entre Neuquén y Río Negro, conectada con Chile, con el Pacífico, con el Atlántico, con infraestructura, logística y servicios capaces de acompañar a Vaca Muerta, pero también a nuestra fruticultura, a la industria, a las pymes y a toda la matriz productiva”.

“No podemos esperar a que ese desarrollo suceda para después acompañarlo. Tenemos que ser protagonistas de ese desarrollo, tenemos que construirlo”, afirmó y concluyó diciendo: “Si queremos que la Norpatagonia ocupe el lugar que puede y se merece en el comercio exterior argentino, el desafío comienza hoy”.

La actividad

La jornada es organizada por la Comisión de Comercio Internacional de ADINEU, con el acompañamiento de los Gobiernos de Neuquén y Río Negro. Reúne a más de 400 participantes y convoca a empresas de todos los sectores productivos, algunas que ya desarrollan operaciones de exportación e importación y otras que buscan incorporarse.

También permite analizar los principales desafíos y oportunidades que plantea el escenario global, la infraestructura estratégica necesaria para potenciar la integración regional y las perspectivas de crecimiento de las exportaciones argentinas. Ofrece bloques temáticos que abordarán geopolítica, logística, corredores bioceánicos, normativa aduanera, innovación tecnológica, inteligencia comercial, financiamiento, seguros internacionales y experiencias empresariales.