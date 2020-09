Para recordar: La atención en Rentas es únicamente con turno

La información fue reforzada por trabajadoras que se desempeñan en la delegación Cutral Co, debido a la cantidad de consultas recibidas y de vecinos que se apersonan en el lugar sin haber solicitado previamente el turno correspondiente.

La oficina retomó con la atención al público la semana pasada y tal como fue anunciado la recepción de vecinos se da dos veces por semana, los días martes y viernes. Quienes deban realizar trámites presenciales deben previamente solicitar un turno al teléfono 496-1623 y 496-2180

Melina Ducart informó que las puertas se abren de 9 a 12 horas para quienes cuentan con el turno ya asignado.

En tanto la atención telefónica para la entrega de turnos es martes y viernes de 8 a 9 y de 12 a 13 horas.

La referente de la oficina en Cutral Co destacó que el personal cumple con teletrabajo, lo que agiliza la concreción de trámites y la respuestas a los contribuyentes. “Hay muchos trámites que ya no se realizan de manera presencial, sino que se concretan de manera on line” ante esto los vecinos deben interiorizarse y consultar sobre el procedimiento a seguir.