​Weretilneck enviará un proyecto para que los estatales de Río Negro puedan elegir su obra social 

El gobernador enviará a la Legislatura un proyecto para que trabajadores y jubilados estatales puedan elegir su obra social y derivar sus aportes.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que los trabajadores y jubilados estatales de la provincia puedan elegir su obra social y decidir dónde derivar sus aportes.

La iniciativa plantea eliminar la obligatoriedad de permanecer exclusivamente en IPROSS y establecer un régimen de opción para los afiliados directos, tanto activos como pasivos.

“Vamos a quitar la obligatoriedad para los trabajadores públicos de la provincia de Río Negro de tener únicamente a IPROSS como obra social”, anunció Weretilneck.

Cómo funcionará la opción para los afiliados

De aprobarse el proyecto, quienes decidan cambiar de cobertura podrán derivar sus aportes y contribuciones a otra entidad habilitada. La elección deberá incluir a todo el grupo familiar primario a cargo.

Una vez realizado el cambio, el afiliado tendrá que permanecer durante al menos 12 meses en la entidad seleccionada. Cumplido ese período, podrá optar por otra obra social habilitada o volver a IPROSS como afiliado obligatorio directo.

El proyecto también contempla mecanismos para garantizar la continuidad de la atención médica. Si la cobertura elegida deja de funcionar por una causa ajena al afiliado, la reincorporación a IPROSS será automática.

Además, los tratamientos que se encuentren en curso deberán continuar sin interrupciones durante el proceso de cambio de cobertura.

El Gobierno busca modernizar IPROSS

Weretilneck presentó la medida como parte del proceso de transformación que atraviesa IPROSS y destacó las herramientas incorporadas durante los últimos meses.

Entre ellas mencionó una nueva aplicación, la posibilidad de pagar coseguros desde el teléfono y la ampliación de distintas prestaciones, especialmente en materia de medicamentos.

“IPROSS está cambiando permanentemente”, sostuvo el gobernador, quien vinculó la nueva iniciativa con una mayor libertad de elección para los agentes públicos.

El proyecto deberá ser tratado ahora por la Legislatura de Río Negro, donde se definirá si el nuevo régimen de elección de obra social para los empleados y jubilados estatales se convierte en ley.