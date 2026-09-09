​Una denuncia por ruidos molestos terminó en un operativo por drogas en Cipolletti 

Una denuncia por ruidos molestos derivó en un operativo en Cipolletti, donde secuestraron cocaína, marihuana, pastillas, dinero y celulares.

Una denuncia por un conflicto de convivencia derivó en un procedimiento policial que terminó con el secuestro de cocaína, marihuana, pastillas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a una investigación por presunta venta de drogas en Cipolletti.

El operativo se inició este miércoles 9 de septiembre en un domicilio de calle Beschtedt al 1076, luego de que la propietaria del inmueble solicitara la intervención policial por inconvenientes con una pareja que alquilaba uno de los departamentos. Durante el procedimiento, los efectivos detectaron una serie de elementos que llevaron a dar intervención al Juzgado Federal.

El procedimiento comenzó por un conflicto entre vecinos

Según informó el Gobierno de Río Negro, la propietaria explicó a los policías que había alquilado el departamento a una pareja el pasado 24 de agosto y que, debido a problemas de convivencia con otros vecinos, ese día les pidió que abandonaran el lugar.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio observaron que el hombre llevaba consigo una pistola. Posteriormente se comprobó que se trataba de un arma de aire comprimido.

La pareja fue trasladada a la Comisaría 24ª por una contravención. Sin embargo, una vez en la dependencia policial surgió otro dato que llamó la atención de los investigadores: los nombres que habían aportado inicialmente no coincidían con sus identidades reales.

El hombre tiene 20 años y es oriundo de Entre Ríos, mientras que la mujer tiene 18 años y es oriunda de Bariloche.

La riñonera que cambió el rumbo del operativo

Mientras el personal policial confeccionaba el recibo de pertenencias del joven, observó una riñonera que contenía varios envoltorios con una sustancia blanca.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal y se solicitó la presencia de personal especializado en Toxicomanía para realizar las pruebas y diligencias correspondientes.

El procedimiento permitió secuestrar 4,1 gramos de marihuana y 15,1 gramos de cocaína, ambas sustancias distribuidas en distintos envoltorios, según precisó el reporte oficial.

También fueron incautados una pastilla dentro de una bolsa hermética, otra bolsa con una sustancia compacta, una libreta con anotaciones, un teléfono celular y 99.000 pesos en efectivo.

La requisa continuó con las pertenencias de la joven. Allí los policías encontraron otros cinco teléfonos celulares, una cámara fotográfica, una balanza de precisión, 0,5 gramos de cocaína y una bolsa con pastillas similares a la encontrada entre las pertenencias del joven.

La cantidad y el modo en que estaban acondicionadas algunas de las sustancias fueron considerados dentro de las actuaciones relacionadas con una presunta comercialización de estupefacientes.

También denunciaron amenazas

El procedimiento tuvo además otra derivación judicial. La propietaria del inmueble realizó posteriormente una denuncia por amenazas contra la pareja.

Por ese motivo intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la notificación de la imputación correspondiente y el secuestro del arma de aire comprimido que había sido observada al momento de la intervención.

En paralelo, el Juzgado Federal quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con las sustancias encontradas y dispuso las medidas correspondientes.

El caso comenzó como un conflicto vinculado con la convivencia entre una propietaria y sus inquilinos, pero terminó involucrando a organismos judiciales federales y provinciales a partir de los elementos encontrados durante el procedimiento. La investigación deberá determinar ahora el origen de las sustancias y el alcance de las responsabilidades de las personas involucradas.