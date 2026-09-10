​Cipolletti: imputaron a dos hombres por robar una casa y llevarse un auto 

Dos hombres fueron imputados en Cipolletti por ingresar a una vivienda, robar pertenencias y llevarse un auto. Una mujer quedó involucrada en la causa.

Dos hombres fueron imputados en Cipolletti por ingresar durante la madrugada a una vivienda, sustraer distintas pertenencias y escapar en el automóvil de la víctima. Una tercera persona, una mujer que fue detenida mientras conducía el vehículo en Neuquén, también quedó vinculada a la investigación, aunque su situación procesal se resolverá en una próxima audiencia.

La acusación fue formulada este miércoles durante una audiencia virtual realizada en el Foro Penal de Cipolletti. La Fiscalía atribuyó a los dos hombres los delitos de violación de domicilio, hurto agravado por el uso de llave verdadera y hurto de vehículo dejado en la vía pública, en calidad de coautores.

Cómo fue el robo en la vivienda

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 7 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre calle J. B. Alberdi al 700.

De acuerdo con la acusación fiscal, los sospechosos actuaron de manera coordinada. Primero se acercaron a un Fiat Cronos que estaba estacionado en la calle y que no tenía activada la traba de seguridad.

Del interior del vehículo habrían tomado las llaves de la vivienda. Con esas llaves ingresaron posteriormente a la propiedad y sustrajeron una computadora portátil, una mochila, una billetera con documentación y las llaves del automóvil.

Luego escaparon a bordo del rodado con dirección a Centenario.

La investigación cuenta, entre otros elementos, con la denuncia realizada por la víctima, las tareas efectuadas por el Gabinete de Criminalística, informes de las policías de Río Negro y Neuquén y registros de cámaras de videovigilancia en los que se habría podido identificar a las tres personas involucradas.

La situación de la tercera involucrada

La Fiscalía también acusó a una mujer que fue interceptada en la provincia de Neuquén mientras conducía el automóvil sustraído.

Sin embargo, su situación procesal quedó pendiente debido a una cuestión de competencia entre las justicias de ambas provincias. La defensa oficial cuestionó la imputación hasta que se determine qué jurisdicción debe intervenir.

La Fiscalía pidió que la Justicia de Neuquén sea notificada para que decline su competencia y remita las actuaciones a Río Negro. Una vez cumplido ese trámite, se formularían las acusaciones correspondientes contra la mujer.

La jueza de Garantías Sonia Martín dio por formulados los cargos contra los dos hombres y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. En esta instancia, rechazó los cargos contra la tercera involucrada hasta que se resuelva la cuestión jurisdiccional.

Además, a pedido de la Fiscalía, se dispuso para las tres personas sospechadas una prohibición de acercamiento de menos de 200 metros de la víctima y una restricción total de contacto.

En el caso de la mujer, también se ordenó la colocación de una tobillera electrónica con rastreo satelital.

La investigación continuará ahora en Río Negro, mientras se define formalmente la situación de la tercera involucrada y avanzan las medidas destinadas a determinar la responsabilidad de cada uno de los sospechosos.