​Una familia quería viajar a Chile: la Justicia autorizó el viaje, pero puso un límite 

La Justicia de Cipolletti autorizó a dos hermanas a viajar con su madre a Villarrica, Chile, y rechazó un permiso general hasta la mayoría de edad.

Una familia de Cipolletti podrá viajar a Chile durante las próximas fiestas de fin de año, luego de que la Justicia autorizara la salida del país de dos hermanas junto a su madre. Sin embargo, el permiso tendrá un alcance limitado: el tribunal rechazó el pedido para que pudieran salir del país libremente hasta alcanzar la mayoría de edad.

El conflicto llegó al fuero de Familia después de varios viajes que no pudieron concretarse por la falta de autorización paterna. En una de esas oportunidades, una de las jóvenes tenía previsto participar de una actividad deportiva en Chile, pero finalmente debió quedarse.

Con el tiempo surgieron nuevas posibilidades para viajar, entre ellas visitas a familiares, salidas breves junto a un tío materno y encuentros con parientes que viven en Chile. Según se planteó en el expediente, ninguna de esas alternativas pudo concretarse.

Ante esta situación, la madre de las dos hermanas solicitó una autorización judicial para poder salir del país con ellas hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Como alternativa, pidió que se autorizara un viaje puntual a Chile durante las fiestas de fin de año y enero de 2027.

El viaje a Villarrica

En su presentación judicial, la mujer explicó que ya había intentado obtener el consentimiento del padre en otras oportunidades. También recordó un acuerdo alcanzado en una mediación en diciembre de 2022, en el que el hombre se había comprometido a firmar una autorización para una de sus hijas.

El viaje que motivó el pedido tenía un destino y fechas concretas: las hermanas viajarían a Villarrica, Chile, junto a su madre. El traslado estaba previsto para comenzar el 20 de diciembre de 2026 y extenderse hasta enero.

Cuando el padre fue notificado, aceptó expresamente ese viaje. También dio su conformidad para que sus hijas pudieran viajar acompañadas por un tío materno, a quien consideró una persona de confianza y cercana a ellas.

La diferencia apareció respecto del permiso general.

El hombre se opuso a que la autorización se extendiera hasta que las jóvenes alcanzaran la mayoría de edad. Según surge del expediente, manifestó temores relacionados con posibles viajes futuros y planteó que cada salida del país fuera evaluada de manera concreta, con información sobre las fechas, el destino, el alojamiento y las personas responsables del traslado.

La cuestión fue discutida durante una audiencia preliminar realizada el 3 de septiembre de 2026. Allí, el padre volvió a aceptar el viaje previsto a Chile, pero mantuvo su negativa respecto de una autorización amplia.

Qué resolvió la Justicia

Al dictar sentencia, el tribunal analizó el caso a partir de las normas que protegen el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Para ello tuvo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, la legislación nacional y provincial y las disposiciones del Código Civil y Comercial.

La resolución recordó además que, como regla, para que una persona menor de edad pueda salir del país se requiere la conformidad expresa de ambos progenitores. Ante la existencia de un desacuerdo, la Justicia puede intervenir para resolver la situación.

En este caso, el tribunal distinguió entre el viaje específico sobre el que existía acuerdo y el pedido de una autorización general para futuras salidas.

Finalmente, autorizó a las dos hermanas a viajar a Villarrica junto a su madre desde el 20 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

En cambio, rechazó el pedido para que pudieran salir del país sin nuevas autorizaciones hasta alcanzar la mayoría de edad.

La sentencia también estableció una condición expresa: el permiso concedido para este viaje no habilita una radicación definitiva de las jóvenes en el extranjero.

Además, ordenó que una vez producido el regreso a la Argentina, esa circunstancia sea informada en el expediente dentro de los cinco días posteriores.

De esta manera, la Justicia resolvió el desacuerdo habilitando el viaje familiar que contaba con el consentimiento de ambos progenitores, pero mantuvo la necesidad de analizar de manera particular futuras salidas del país.