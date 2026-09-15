​Cipolletti: un acuerdo vecinal terminó con el retiro de un pino de 15 metros 

Una mujer denunció que el árbol, ubicado en un edificio lindero, provocaba daños y representaba un riesgo durante los días de viento. Tras dos audiencias, el consorcio acordó retirarlo y la Justicia homologó el compromiso.

Un conflicto entre vecinos de Cipolletti que llevaba casi un año terminó con un acuerdo judicial para retirar un pino de gran altura ubicado en el sector de cocheras de un edificio lindero a una vivienda.

La vecina había planteado ante el Juzgado de Paz de Cipolletti que el árbol, situado detrás del paredón de su propiedad, medía entre 10 y 15 metros y le generaba distintos inconvenientes. Según relató, desprendía resina, había provocado roturas y durante los días de viento se inclinaba hacia su vivienda, acompañando el movimiento con ruidos que le generaban preocupación.

El reclamo había comenzado en septiembre de 2025, cuando la mujer se comunicó con el administrador del consorcio. De acuerdo con lo que quedó asentado en el expediente, el administrador reconoció el planteo y se comprometió a trasladarlo a los propietarios de las unidades funcionales.

Sin embargo, según la presentación de la vecina, con el paso de los meses no recibió una respuesta concreta y tampoco logró avanzar mediante llamados y mensajes.

Dos audiencias para encontrar una solución

El conflicto llegó finalmente al Juzgado de Paz, que convocó a las partes a una audiencia de conciliación el 12 de agosto de 2026.

En ese encuentro participaron la vecina y el administrador del edificio. El representante del consorcio pidió un cuarto intermedio para poder comunicar a los integrantes de la administración el pedido concreto que se discutía en el expediente: retirar el pino ubicado en un espacio común de las cocheras.

El juzgado aceptó el pedido y fijó una nueva audiencia.

El segundo encuentro se realizó el 3 de septiembre. Después de analizar las posiciones de ambas partes, llegaron a un acuerdo y solicitaron que fuera homologado judicialmente.

El compromiso estableció que el consorcio retiraría el pino durante septiembre de 2026.

Por su parte, la vecina aceptó la solución y pidió que se le comunicara previamente el día y el horario en que se realizaría el trabajo. La intención era poder organizar su presencia en la vivienda ante cualquier eventualidad relacionada con la tarea.

La Justicia homologó el acuerdo

El 14 de septiembre, la jueza de Paz analizó el acuerdo alcanzado y consideró que las partes habían logrado una “justa composición de los derechos e intereses”.

La magistrada concluyó que estaban reunidos los requisitos legales necesarios y decidió homologar el acuerdo con fuerza de sentencia.

De esta manera, el compromiso dejó de ser solamente un entendimiento entre los vecinos y pasó a tener respaldo judicial.

El consorcio deberá retirar el árbol dentro del plazo acordado y comunicar previamente a la vecina cuándo se realizará la tarea.

Además, las partes establecieron qué ocurrirá si alguno de los compromisos no se cumple: podrán recurrir al asesoramiento jurídico de su confianza para analizar una nueva vía de solución.

Así, un problema que había comenzado con un reclamo por un árbol de gran tamaño terminó resolviéndose en el ámbito judicial, pero sin necesidad de llegar a un juicio contencioso: dos audiencias de conciliación permitieron alcanzar un acuerdo que ahora tiene fuerza de sentencia.