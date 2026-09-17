​Cipolletti: el Deliberante aprobó 75 parcelas para municipales 

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó 75 parcelas para empleados municipales y el incremento del Presupuesto 2026 durante la sesión de este miércoles.

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó este miércoles 16 de septiembre la reglamentación para adjudicar 75 parcelas de loteos municipales a empleados públicos municipales y dio luz verde al incremento del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2026.

Las dos iniciativas fueron aprobadas por unanimidad durante la Sesión Ordinaria N° 1045, encabezada por la presidenta del cuerpo, Karina Alvarez. Todos los expedientes sometidos a votación durante la jornada recibieron el acompañamiento de los concejales presentes.

El proyecto vinculado con los terrenos, identificado como Expediente 021-M-2026, había sido presentado por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y establece el marco para la adjudicación de parcelas en loteos municipales destinadas a trabajadores del municipio.

75 parcelas para trabajadores municipales

El tratamiento del expediente contó con la presencia del secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, y de representantes de los gremios municipales: Elio Vega, por ATE; Mirian Montiel, por UPCN; Adán Flores, por SITRAMUCI; y Matías Luna, por SOYEM.

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La presidenta del Concejo, Karina Alvarez, destacó el alcance de la reglamentación y señaló que fue producto de una instancia de diálogo entre el Ejecutivo, el Deliberante y las organizaciones sindicales.

La concejal Adriana Dietrich calificó la aprobación como “un hito”, mientras que el presidente de la Comisión de Gobierno, Martín Posse, valoró la participación de los gremios durante el análisis del proyecto.

De esta manera, quedó reglamentado el mecanismo para avanzar sobre 75 lotes destinados a empleados municipales, luego del trabajo conjunto entre las distintas partes involucradas.

También ampliaron el Presupuesto 2026

Otro de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación del Expediente 043-M-2026, presentado por la Secretaría de Economía y Hacienda, que establece un incremento del Presupuesto Municipal de recursos y erogaciones correspondiente al ejercicio 2026 del Poder Ejecutivo.

La directora de Presupuesto del Ejecutivo municipal, Alejandra Parra, estuvo presente durante el tratamiento de la iniciativa.

El expediente había ingresado al Concejo durante la sesión del 19 de agosto y había sido girado entonces a la Comisión de Hacienda para su análisis.

El Concejo Deliberante no difundió en la publicación de resultados de la sesión el nuevo monto total del Presupuesto 2026 ni el porcentaje exacto del incremento, por lo que esos datos no fueron incorporados para evitar consignar cifras que no fueron informadas oficialmente.

Otras ordenanzas aprobadas

Durante la misma sesión también se aprobaron otras iniciativas. Entre ellas, una modificación al Código de Habilitaciones Comerciales mediante la incorporación del artículo 17 Bis, que habilita a los comerciantes a ejercer el derecho de admisión y permanencia.

Además, el Deliberante autorizó al Ejecutivo municipal a actualizar semestralmente la tarifa de los vehículos taxímetros.

La sesión 1045 cerró con la aprobación por unanimidad de todos los expedientes puestos a consideración, con una agenda que incluyó cuestiones vinculadas con vivienda para trabajadores municipales, presupuesto, actividad comercial y transporte.