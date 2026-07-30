​Trabajaba a ocho metros de altura, fallaron los tensores y la Justicia le dio la razón 

La Justicia de Viedma ordenó indemnizar a un instalador de fibra óptica que sufrió una lesión lumbar mientras trabajaba sobre un poste. La ART había rechazado el accidente.

La Cámara Laboral de Viedma ordenó indemnizar a un trabajador que sufrió una lesión lumbar mientras realizaba tareas de instalación de fibra óptica sobre un poste del tendido eléctrico, a unos ocho metros de altura. La Justicia determinó que el accidente ocurrió durante la jornada laboral y rechazó la postura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que había negado la existencia de una incapacidad derivada del hecho.

El fallo resolvió condenar a Provincia ART S.A. al pago de la indemnización correspondiente luego de valorar las pruebas médicas y testimoniales incorporadas al expediente.

La maniobra para evitar una caída que terminó en una lesión

El accidente ocurrió cuando el operario trabajaba sobre un poste del tendido eléctrico en la ciudad de Viedma. Según quedó acreditado en la causa, dos de los tensores de acero que sostenían la estructura se cortaron de manera repentina, dejando al poste sostenido únicamente por un cable.

Ante el riesgo de caer desde una altura aproximada de ocho metros, el trabajador realizó un movimiento brusco hacia atrás para recuperar el equilibrio. Esa maniobra le provocó un fuerte dolor en la zona lumbar.

Tras el episodio, la ART rechazó inicialmente el siniestro, por lo que el empleado debió atenderse mediante su obra social. Posteriormente, la Comisión Médica ordenó que la aseguradora brindara cobertura al tratamiento, aunque poco tiempo después le otorgó el alta sin reconocer una incapacidad laboral permanente.

El informe médico fue determinante para el fallo

Disconforme con esa decisión, el trabajador inició una demanda ante la Cámara Laboral de Viedma para reclamar la indemnización prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo.

Durante el proceso judicial, una perita médica oficial examinó al operario y analizó toda la documentación del expediente. En su informe concluyó que la lesión lumbar estaba directamente vinculada con la maniobra realizada para evitar la caída desde el poste y determinó la existencia de una incapacidad permanente parcial.

La Cámara Laboral compartió las conclusiones de la especialista y únicamente introdujo una corrección en el cálculo de uno de los factores utilizados para determinar el porcentaje indemnizatorio.

Por otra parte, los jueces descartaron los argumentos planteados por la ART, que había señalado supuestas diferencias entre la descripción inicial del accidente y el relato posterior del trabajador. El tribunal consideró que la documentación incorporada al expediente administrativo coincidía con la versión expuesta en la demanda y recordó que la aseguradora desistió de producir una de las pruebas que había ofrecido durante el proceso.

Con esos elementos, la Justicia concluyó que el accidente laboral quedó debidamente acreditado y condenó a Provincia ART S.A. a indemnizar al trabajador por la incapacidad permanente parcial derivada del episodio.