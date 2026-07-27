​Temporal en Cipolletti: el Municipio intensifica los trabajos y pide extremar los cuidados 

El intendente Rodrigo Buteler recorrió las zonas más afectadas por las lluvias en Cipolletti. El Municipio reforzó los operativos de asistencia, limpieza y desagote ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, recorrió este lunes los sectores más afectados por el temporal de lluvia para supervisar el operativo desplegado por el Municipio y coordinar nuevas acciones de asistencia. Las tareas continuarán durante toda la semana debido al pronóstico que anticipa nuevas precipitaciones en la región.

El objetivo es recuperar la transitabilidad en las calles más comprometidas y brindar respuestas a los vecinos mediante un trabajo conjunto de las áreas deServicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Humano y Protección Civil.

Operativos en distintos sectores de la ciudad

Desde el Municipio informaron que las cuadrillas trabajan de manera simultánea en distintos puntos de Cipolletti para minimizar el impacto del temporal.

Entre las principales tareas previstas para este lunes se encuentran el desagote y la limpieza de bocas de tormenta en las intersecciones de Brentana y San Martín, Yrigoyen y Fernández Oro, además de trabajos sobre Vélez Sarsfield, Paso de los Libres, Fernández Oro y Alem.

También se reforzaron los operativos de barrido en Mengelle, desde Perú hasta Lavalle, sobre Lavalle, Bolivia y la Circunvalación, mientras continúan las tareas de reparación de calles anegadas, retiro de agua acumulada y limpieza profunda de desagües en el barrio Obrero.

Según indicó el Ejecutivo municipal, todas las cuadrillas y el equipamiento disponible fueron destinados a acelerar las reparaciones y restablecer las condiciones de circulación en los sectores más afectados.

Piden circular con precaución

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este lunes continuará marcado por lluvias intermitentes en el Alto Valle y el centro de Neuquén, acompañadas por bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad.

Frente a estas condiciones, la Dirección de Protección Civil recomendó conducir con extrema precaución, evitar maniobras bruscas, no realizar sobrepasos, mantener encendidas las luces bajas o antiniebla y, en caso de detenerse, hacerlo únicamente en lugares seguros.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que las condiciones mejorarán durante la tarde de este lunes, aunque las lluvias volverán entre la tarde y la noche del martes. El miércoles y el jueves persistirá la inestabilidad, mientras que la mejora definitiva recién se espera para el viernes 31 de julio.

Línea de asistencia disponible las 24 horas

El Municipio recordó que, ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia relacionada con el temporal, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas con la Central Municipal, llamando al 109.