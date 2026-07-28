​Formularon cargos contra dos hombres por hechos de violencia en Catriel y Cinco Saltos 

Uno fue imputado por retener y amenazar con un caño a un joven para exigirle el pago de una supuesta deuda en Catriel. El otro está acusado de golpear a un trabajador durante una discusión en Cinco Saltos. En ambos casos se abrió una investigación con un plazo de cuatro meses.

Catriel.- El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este lunes contra dos hombres por distintos hechos de violencia ocurridos en las localidades de Catriel y Cinco Saltos. Las audiencias se realizaron en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción y las juezas de Garantías dieron por iniciadas formalmente ambas investigaciones.

Acusado de retener y amenazar a un joven en Catriel

El primero de los casos corresponde a un hecho ocurrido el 12 de marzo en una vivienda del barrio Preiss de Catriel.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el propietario del inmueble retuvo contra su voluntad a un joven y lo amenazó con un caño para obligarlo a pagar una deuda que, presuntamente, había contraído un amigo de la víctima.

La situación se extendió hasta que el joven logró comunicarse telefónicamente con un conocido, quien dio aviso a la Policía. Gracias a esa intervención, la víctima pudo ser rescatada.

El imputado fue acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada por el uso de un arma.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima mientras continúa la investigación.

Golpeó a un trabajador en Cinco Saltos

En una audiencia separada, la fiscalía de Cinco Saltos formuló cargos contra un hombre por el delito de lesiones leves.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 25 de marzo en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia, donde el acusado mantuvo una discusión con un trabajador y posteriormente lo golpeó en el rostro.

La víctima sufrió lesiones que fueron constatadas por personal médico del hospital local.

En ambos expedientes, las defensas públicas no presentaron objeciones a la formulación de cargos y las juezas de Garantías fijaron un plazo de cuatro meses para el desarrollo de las investigaciones.