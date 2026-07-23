​Río Negro asegura que ahorró $27.000 millones tras reforzar los controles de licencias en la administración pública 

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, afirmó que el ausentismo laboral en el Estado provincial bajó del 38% al 12% desde 2024. Según indicó, el ahorro obtenido equivale a la construcción de hospitales y obras de infraestructura clave para la provincia.

El Gobierno de Río Negro informó que logró un ahorro estimado de 27.000 millones de pesos desde la implementación de un sistema de control de licencias y ausentismo en la administración pública provincial.

Así lo aseguró la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien destacó que la medida permitió reducir el nivel de ausencias laborales del 38% al 12% desde 2024.

En declaraciones a Radio Noticias, la funcionaria señaló que el reordenamiento de la administración pública se apoyó en dos ejes principales: la implementación del sistema de control de presentismo, especialmente en el área de Salud, y el fortalecimiento de los controles sobre las licencias médicas, en el marco de la normativa vigente.

Lastra explicó que la reducción del ausentismo se tradujo en una mayor presencia de trabajadores en sus puestos, menos suplencias en las escuelas, más personal disponible en hospitales y una mayor cantidad de efectivos policiales prestando servicio en las calles.

Según precisó, el ahorro económico generado por la disminución de certificados considerados injustificados alcanza los $27.000 millones, una cifra que calificó como “muy significativa” para las finanzas provinciales.

Para dimensionar el impacto de ese monto, la funcionaria indicó que equivale, por ejemplo, a la construcción de tres hospitales de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, como los proyectados para Darwin y Pomona, al desarrollo del plan director de agua potable para San Antonio Oeste o a una obra de captación desde el lago Gutiérrez para abastecer a unos 30 barrios de Bariloche.

Lastra sostuvo que el control del ausentismo no solo beneficia al Estado provincial desde el punto de vista económico, sino que también mejora la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Finalmente, defendió la continuidad del sistema de fiscalización y aseguró que cuenta con herramientas para respaldar la política implementada, al considerar que representa un beneficio directo tanto para la administración pública como para los habitantes de Río Negro.