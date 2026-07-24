​Neuquén cerró junio con doble récord histórico de petróleo y gas 

La provincia del Neuquén registró durante junio de 2026 un nuevo récord en la producción de petróleo , con un volumen de 648.114 barriles por día. El nivel alcanzado representa un incremento del 1,86% respecto de mayo de 2026 y del 30,48% en comparación con junio de 2025.

Al considerar la producción acumulada entre enero y junio, el volumen registrado durante 2026 fue un 32,62% superior al correspondiente al mismo período de 2025.

El crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el aumento de la producción en las áreas Bajo del Choique-La Invernada, con 11.183 barriles diarios adicionales; Cruz de Lorena, con 5.798 barriles diarios; La Amarga Chica, con 4.586 barriles diarios; Bajada de Añelo, con 3.545 barriles diarios; y La Calera, con 2.680 barriles diarios.

Nuevo máximo en la producción de gas

La producción de gas también alcanzó un nuevo récord provincial durante junio, al ubicarse en 118,64 millones de metros cúbicos por día. Este resultado significó un crecimiento del 3,04% respecto de mayo de 2026 y del 5,12% frente a junio de 2025.

En el análisis acumulado de enero a junio, la producción de gas de 2026 mostró un incremento del 6,96% en comparación con el mismo período del año anterior.

La Calera es la joya de Pluspetrol en Vaca Muerta.

El aumento mensual se explicó principalmente por los mayores volúmenes registrados en La Calera, con 1,00 MMm³/d adicionales; Sierra Chata, con 0,99 MMm³/d; Aguada Pichana Oeste, con 0,95 MMm³/d; Bajo del Choique-La Invernada, con 0,63 MMm³/d; Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 0,55 MMm³/d; y Bajada de Añelo, con 0,52 MMm³/d.

Participación de la producción no convencional

La producción no convencional de petróleo alcanzó los 630.234 barriles por día y representó el 97,24% del total provincial.

En el caso del gas, la producción no convencional fue de 108,42 MMm³/d, equivalente al 91,38% del total. Dentro de ese volumen, el shale gas aportó un 82,35% de la producción provincial.

Para la elaboración del informe se estimaron los valores de producción de las áreas operadas por Bentia Energy