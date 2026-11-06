​El Tren Patagónico vuelve a unir Viedma y Bariloche y suma viajes para Navidad y Año Nuevo 

El Tren Patagónico restableció el servicio Viedma-Bariloche y este 6 de noviembre habilita pasajes para dos frecuencias especiales de Navidad y Año Nuevo.

El Tren Patagónico restableció el servicio ferroviario entre Viedma y San Carlos de Bariloche después de los trabajos realizados para reparar los daños provocados por el temporal. La formación volvió a circular con normalidad el viernes 30 de octubre y, desde este viernes 6 de noviembre, estarán disponibles los pasajes para dos viajes especiales previstos para las fiestas de fin de año.

La recuperación de la infraestructura permitió restablecer la conexión entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina, una ruta que también representa un atractivo turístico para residentes y visitantes de distintos puntos del país.

Con la reanudación de las operaciones, además, volvió a funcionar el programa Vagón Educativo, una propuesta que permite acercar experiencias de aprendizaje a estudiantes de diferentes localidades de Río Negro durante el recorrido ferroviario.

Cuándo se podrán comprar los pasajes para las fiestas

La empresa habilitará este viernes 6 de noviembre, a partir de las 10, la venta de boletos para dos servicios especiales que unirán Viedma con Bariloche durante Navidad y Año Nuevo.

El cronograma contempla las siguientes fechas:

Primer servicio

Martes 22 de diciembre: salida desde Viedma hacia Bariloche.

Domingo 27 de diciembre: regreso desde Bariloche hacia Viedma.

Segundo servicio

Martes 29 de diciembre: salida desde Viedma hacia Bariloche.

Domingo 3 de enero: regreso desde Bariloche hacia Viedma.

Los pasajes podrán adquirirse en las estaciones ferroviarias y a través del sitio oficial de la empresa: www.trenpatagonicosa.com.ar.

Alta demanda y expectativas para el verano

La reactivación del servicio coincide con el inicio de los preparativos para la temporada turística. Según informó la empresa, gran parte de los pasajes disponibles para noviembre ya fue comercializada, una tendencia que genera expectativas positivas para diciembre, enero y febrero.

El gerente comercial de Tren Patagónico, Darío Dukart, señaló que la recuperación de las operaciones permite avanzar con la venta de los servicios de verano y responder a la demanda de pasajeros que esperan volver a viajar en el tren provincial.

La propuesta incluye distintas alternativas para los pasajeros, como categorías Pullman, camarotes y la posibilidad de trasladar vehículos mediante la bandeja automovilera. También cuenta con espacios a bordo como el coche comedor y el coche cine, que forman parte de la experiencia del recorrido.

Con la circulación restablecida y nuevas frecuencias programadas para las fiestas, el Tren Patagónico busca recuperar plenamente su actividad y acompañar el movimiento de pasajeros y turistas durante una de las etapas de mayor demanda del año.