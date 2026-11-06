​Río Negro recibió ofertas para reparar las rutas nacionales 22 y 151 

Se presentaron propuestas económicas para intervenir cuatro tramos de ambas rutas, con un plazo de ejecución de 120 días. Los trabajos priorizarán los sectores más deteriorados y se realizarán en el marco de la emergencia vial provincial.

El Gobierno de Río Negro realizó la apertura de ofertas de las empresas interesadas en ejecutar las obras de reparación de las rutas nacionales 22 y 151.

El proceso contempla intervenciones en cuatro tramos estratégicos, con un plazo de ejecución previsto de 120 días.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto y destacó la decisión de la Provincia de asumir la recuperación de estas vías nacionales ante la falta de respuestas del Gobierno central.

La medida se enmarca en la Emergencia Vial declarada en Río Negro y apunta a mejorar la conectividad, las condiciones de circulación y la seguridad de quienes transitan por la región.

Las intervenciones previstas abarcan el tramo de la Ruta Nacional 22 entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel; el sector comprendido entre Choele Choel y Chichinales; el trayecto entre Fernández Oro y Cipolletti, a la altura de Puente 83; y la Ruta Nacional 151, desde el yacimiento Medanito hasta el límite con La Pampa.

Para el tramo entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel se presentaron tres ofertas: Ingeniería y Arquitectura cotizó $2.057 millones, Oriente Construcciones $2.419 millones y Ribeiro $2.216 millones.

En el sector Choele Choel-Chichinales, las propuestas fueron de CECO por $3.989 millones, Ribeiro por $4.124 millones y CN Sapag por $4.216 millones.

Para el tramo Fernández Oro-Cipolletti, Ribeiro presentó una oferta de $4.124 millones y CN Sapag de $3.428 millones. En tanto, para la Ruta Nacional 151, entre Medanito y el límite con La Pampa, se recibieron propuestas de Ribeiro por $3.945 millones, CECO por $4.146 millones e Ingeniería y Arquitectura por $4.308 millones.

La planificación provincial contempla tres etapas. La primera corresponde a los trabajos urgentes de bacheo y reparación, que ya se realizan con personal y equipos propios. La segunda prevé retomar en marzo, mediante un acuerdo con FONPLATA, las obras paralizadas por Nación en la rotonda de Choele Choel, Puente 83 y un sector de la Ruta Nacional 151.

Finalmente, se proyecta avanzar hacia un sistema vial de mayor capacidad y robustez, para lo cual se analizarán distintas alternativas de financiamiento.