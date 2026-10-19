​AOG Patagonia 2026: la JOG reunirá a jóvenes profesionales para debatir sobre Vaca Muerta, exportaciones y empleo 

La décima edición de la Jornada de Jóvenes Oil & Gas (JOG) se realizará este lunes 19 de octubre en el Espacio DUAM, en el marco de la AOG Patagonia 2026 . El encuentro reunirá a profesionales de distintas empresas del sector para debatir sobre los desafíos de la industria, las oportunidades de desarrollo laboral y el crecimiento de la actividad energética.

La jornada se desarrollará de 8.45 a 13.35 en el Salón Tromen y estará dirigida a jóvenes que ya trabajan en la actividad, estudiantes avanzados y recién graduados interesados en incorporarse al sector. La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario publicado en la web del evento.

La JOG es organizada por jóvenes profesionales de la industria para sus pares y busca generar un espacio de intercambio sobre los cambios que atraviesa el petróleo y el gas en la Argentina, con foco en la transformación de las empresas, la infraestructura necesaria para ampliar las exportaciones y la formación de las nuevas generaciones.

Vaca Muerta y los desafíos de la industria, en la agenda de la JOG

El programa comenzará a las 9 de la mañana con el bloque La industria que aprendió a transformarse, que contará con la participación de Juan Martín Gandolfo, COO de Quintana Energy; Martín Bengochea, vicepresidente Cuenca Neuquina & VM de Tecpetrol; Rodrigo Luján, gerente de Perforación, Terminación de Pozos e Instalaciones de Pozo para la región oeste de Argentina de Pan American Energy (PAE); y Juan Manuel Ardito, vicepresidente de Operaciones de Upstream de YPF.

Luego, el encuentro pondrá el foco en la infraestructura necesaria para conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales. El panel Conectando Vaca Muerta con el Mundo: del potencial a los mercados reunirá a Ricardo Hosel, CEO de Oldelval; Jimena Meschiati, directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Total Austral; Carlos Ranzani, COO de TGN; y Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

La agenda también incluirá un espacio a las 11 horas, dedicado a los vínculos entre las empresas y las organizaciones que impulsan el desarrollo de la actividad. Bajo el título La red que impulsa la industria, expondrán Carlos Etcheverry, CEO de Clusterciar; Pablo Azar, Subgerente Energía y Minería de ADENEU; y Luis Lanzani, director de Desarrollo de Proveedores de Tecpetrol.

Empleo en petróleo y gas: formación y desarrollo de carrera para los jóvenes

El cuarto bloque, Del primer paso al futuro, abordará el recorrido profesional dentro del sector energético. Participarán José Sebastián Carriquiry, Gerente de Talento y Cultura de Pecom; Rodrigo Varela, Talent Sr. Manager de Tecpetrol; Susana Colman, Strategic Recruiting & People Leadership de Halliburton; y Evangelina Perri, coordinadora Académica del Instituto Vaca Muerta.

La formación y la inserción laboral son dos de los ejes de una jornada pensada para quienes comienzan su carrera en las distintas áreas de la industria. El objetivo es acercar experiencias profesionales y poner en discusión las capacidades que demanda un sector en expansión, en un contexto marcado por el crecimiento de la producción no convencional y los proyectos de infraestructura asociados.

El cierre está previsto para las 13.30, luego de la presentación de los resultados de la encuesta JOG y un sorteo. La actividad finalizará a las 13.35, con la participación de la Comisión Seccional Comahue.

La JOG, en el marco de la AOG Patagonia 2026

La jornada se realizará en la primera fecha de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, que se extenderá del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén. La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, reunirá a empresas proveedoras, operadoras y otros actores de la cadena de valor energética.

Con una superficie de exposición estimada en 17.000 metros cuadrados, más de 400 marcas expositoras y una previsión de más de 17.000 visitantes, la AOG Patagonia será uno de los principales puntos de encuentro de la industria en la región.