​Cipolletti celebrará el 9 de Julio con el acto oficial y la inauguración del puente de acceso a Michi Michi 

La obra reemplaza la antigua estructura precaria y permitirá una circulación más segura y fluida. El nuevo puente es de doble mano, supera los nueve metros de ancho y garantizará el ingreso de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

La Municipalidad de Cipolletti invitó a la comunidad a participar del acto oficial por el Día de la Independencia, que se llevará a cabo este jueves 9 de julio a las 11 en el barrio Michi Michi. Durante la jornada también se inaugurará el nuevo puente de acceso al sector, una obra largamente esperada por los vecinos.

El nuevo puente cuenta con más de nueve metros de ancho y doble sentido de circulación, lo que permitirá mejorar la transitabilidad y facilitar el ingreso y egreso de quienes residen en el barrio.

La obra reemplaza la estructura precaria existente mediante la construcción de una alcantarilla con caños de polietileno de alta densidad (PEAD), losa de protección de hormigón y alas laterales, garantizando además el acceso seguro de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Desde el municipio destacaron que el intendente Rodrigo Buteler había asumido el compromiso de ejecutar esta obra al inicio de su gestión, en respuesta a un histórico reclamo de los habitantes del barrio, donde viven más de 45 familias.

El acto patrio incluirá además diversas propuestas culturales. La vecina Clara Rosa Quiroga, alumna de un taller de escritura, recitará la poesía Mañanita del mes de julio; la directora general de Cultura, Mariana Prgich, interpretará una canción junto al director de Casa de la Música, Pablo Raymundo; y el cierre estará a cargo del ballet de Marcelo Martel, con un espectáculo de danzas folklóricas.

Con esta celebración, el municipio combinará el homenaje a la Independencia con la inauguración de una obra de infraestructura que mejorará la calidad de vida y la conectividad de los vecinos de Michi Michi.