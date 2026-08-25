​Condenaron a un policía a nueve años y cuatro meses de prisión por un violento robo en Cipolletti 

Un tribunal colegiado de Cipolletti condenó a un integrante de la Policía de Río Negro a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por su participación en un robo agravado contra un matrimonio en una vivienda de la calle Brentana. La sentencia quedó firme el mismo día.

Un tribunal colegiado de Cipolletti condenó a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva a un integrante de la Policía de Río Negro por un robo agravado cometido contra un matrimonio de adultos mayores en una vivienda de la calle Brentana.

La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado y quedó firme durante la misma audiencia, luego de que las partes renunciaran a los plazos de impugnación.

El tribunal estuvo integrado por Marcelo Gómez, Florencia Caruso y Guillermo Merlo. Fiscalía, querella y defensa acordaron la calificación legal, la responsabilidad penal y la pena, que posteriormente fueron analizadas por el cuerpo judicial.

El acusado fue declarado responsable como coautor de un robo agravado por el uso de arma impropia, cometido en poblado y en banda, por su condición de integrante de una fuerza policial y por causar lesiones gravísimas.

Durante la audiencia, aceptó los hechos atribuidos, su participación, la responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena acordada.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 20 de marzo de 2025, cuando tres personas llegaron a una vivienda de la calle Brentana luego de acordar previamente la maniobra y distribuirse las funciones. Dos ingresaron al inmueble contra la voluntad del matrimonio, mientras una tercera persona permaneció en el exterior.

La Fiscalía sostuvo que el policía utilizó su condición de funcionario público como parte de la maniobra para ingresar a la propiedad. Una vez dentro, apuntó a una de las víctimas con su arma reglamentaria y exigió la entrega de dinero. La acusación también describió golpes y maniobras de asfixia contra ambos integrantes del matrimonio.

Los delincuentes sustrajeron dinero y joyas antes de retirarse del lugar. Como consecuencia de las agresiones, uno de los adultos mayores sufrió un accidente cerebrovascular y traumatismos en el cuello y el cráneo.

Un informe del Cuerpo de Investigación Forense incorporado al expediente calificó las lesiones como gravísimas y estableció un nexo causal entre las agresiones sufridas y el posterior estado de salud de la víctima.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se incorporaron el acta del procedimiento policial, la declaración de una de las víctimas en Cámara Gesell, un retrato elaborado a partir de su descripción, registros de cámaras de seguridad, documentación médica y un informe de asistencia a víctimas.

También se sumaron una extracción forense de un teléfono celular, reportes de comunicaciones y elementos secuestrados durante un allanamiento.

Durante la audiencia, el acusado brindó una declaración de más de una hora y respondió preguntas de las partes. Según la sentencia, relató los actos previos al robo, la intervención de distintas personas y lo sucedido dentro de la vivienda.

El tribunal señaló que el reconocimiento efectuado por el acusado no fue considerado suficiente por sí solo para establecer su responsabilidad penal y destacó que la Fiscalía y la querella aportaron prueba independiente que respaldó la acusación.

Además de la pena de prisión, el fallo dispuso que el condenado quedara a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para su alojamiento. También ordenó mantener los elementos secuestrados, debido a que la investigación aún continúa respecto de otras personas vinculadas con el hecho.