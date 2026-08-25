​Entró por la fuerza a una casa y agredió a una mujer: quedó imputado en Fernández Oro 

Un hombre fue imputado en Fernández Oro por ingresar violentamente a una vivienda y agredir a la prima de su expareja. Le impusieron una restricción.

Un hombre fue imputado por agredir físicamente a una mujer, familiar de su expareja, en Fernández Oro. El episodio ocurrió el 8 de julio y, durante la audiencia judicial, se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima por cuatro meses.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hombre ingresó de manera violenta a la vivienda de su expareja y comenzó una discusión. En medio del episodio, habría atacado físicamente a la prima de la mujer y le provocó una herida cortante leve en el rostro.

Después de la agresión, el acusado se retiró del lugar a bordo de un automóvil.

La investigación quedó abierta

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Laura Olea detalló las circunstancias del hecho y encuadró la conducta como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, en carácter de autor.

Para proteger a la víctima mientras avanza la investigación, la Fiscalía solicitó medidas de restricción.

El defensor particular del acusado, Mario Sebastián Nolivo, no formuló objeciones respecto de los hechos planteados por la acusación, la calificación legal ni las medidas cautelares solicitadas.

La jueza de Garantías Sonia Martín tuvo por iniciada la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Además, estableció que el imputado deberá mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de la víctima y tiene prohibido contactarla por cualquier medio durante el período fijado.

La investigación continuará ahora con la producción de las medidas de prueba correspondientes para determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad penal del acusado.