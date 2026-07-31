​El STJ asumió la competencia en el conflicto entre el intendente y el Concejo Deliberante de Allen 

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió intervenir en la disputa institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. Solicitó al Concejo Deliberante que remita los antecedentes del caso para avanzar con el análisis del expediente.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro asumió la competencia para intervenir en el conflicto institucional planteado entre el intendente de Allen, Raúl Marcelo Román, y el Concejo Deliberante de esa ciudad, al considerar que se trata de una controversia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo municipales.

La presentación fue realizada por el jefe comunal, quien sostuvo que el Concejo Deliberante excedió sus atribuciones al disponer su suspensión en el cargo y designar al presidente del cuerpo legislativo como reemplazante.

Además, el intendente incorporó un nuevo hecho al expediente al denunciar que el Concejo se negó a recibir el veto de una ordenanza, lo que, según afirmó, le impidió ejercer una facultad prevista en la Carta Orgánica Municipal.

Al analizar el planteo, el STJ coincidió con el dictamen del Procurador General de la provincia y resolvió que el caso constituye un conflicto de poderes cuya competencia corresponde, en forma originaria y exclusiva, al máximo tribunal provincial, conforme a la Constitución de Río Negro y al Código Procesal Constitucional.

La resolución no aborda el fondo de la controversia ni determina la legalidad de las decisiones adoptadas por el Concejo Deliberante. En esta instancia, el tribunal únicamente definió que es el órgano competente para tramitar el caso.

Como parte del procedimiento, el STJ requirió al Concejo Deliberante de Allen que remita, en un plazo de cinco días, todos los antecedentes relacionados con el conflicto. También ordenó notificar al cuerpo legislativo sobre la demanda presentada por el intendente y sobre la ampliación incorporada posteriormente.

Una vez reunida esa documentación, el Superior Tribunal continuará con la tramitación del expediente y evaluará los planteos formulados por ambas partes.