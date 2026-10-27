​Grooming en Río Negro: legisladores de distintos bloques respaldaron una actualización de la ley 

La Comisión de Cultura de Río Negro aprobó por unanimidad una modificación de la Ley 4986 para adaptar la prevención del grooming a las nuevas formas de violencia digital.

La Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro otorgó dictamen favorable por unanimidad a un proyecto que propone actualizar la Ley 4986, que creó el Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming.

La iniciativa busca adecuar la normativa a las nuevas formas de violencia en los entornos digitales y fortalecer las herramientas de prevención y abordaje. El proyecto cuenta con la firma de legisladores de distintos bloques políticos y fue debatido ampliamente durante la reunión de comisión.

Qué cambios propone la iniciativa

El legislador Ariel Bernatene (UCR) explicó que la propuesta mantiene el enfoque integral de la ley vigente, pero incorpora una actualización frente a las nuevas modalidades de violencia digital.

Por su parte, la legisladora Maricel Cévoli (JSRN) destacó el acompañamiento de diferentes espacios políticos y señaló la preocupación por el crecimiento de los delitos vinculados al ciberacoso.

Cévoli recordó que, cuando se sancionó la ley provincial, algunas de las tecnologías que actualmente pueden utilizarse para cometer estos delitos todavía no existían. Por eso, consideró necesario actualizar las herramientas de prevención y reforzar la capacitación para reconocer y evitar estas situaciones.

En tanto, Ayelén Spósito (Vamos con Todos) adelantó que su bloque acompañará la iniciativa y planteó la importancia de coordinarla con otros proyectos destinados a proteger a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

La legisladora también mencionó una propuesta de su autoría vinculada al bloqueo de plataformas de juegos en las escuelas y remarcó la necesidad de que los adultos responsables acompañen a los menores en el uso de las nuevas tecnologías.

Un proyecto con respaldo de distintos bloques

La iniciativa fue impulsada por legisladores de la UCR, Primero Río Negro, Juntos Somos Río Negro, CC-ARI Cambiemos, PJ-NE, Vamos con Todos y PRO Unión Republicana.

Durante la reunión de comisión, además, se incorporaron como coautores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Norberto Moreno.

Con el dictamen favorable, el proyecto continúa su recorrido legislativo. La modificación busca actualizar el marco provincial de prevención del grooming frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Otros proyectos con dictamen favorable

Durante la misma reunión, la comisión también dio dictamen favorable a otras dos iniciativas.

Una de ellas propone instalar carteles en todas las instituciones educativas públicas y privadas de Río Negro, en todos sus niveles y modalidades, para informar la distancia en kilómetros entre cada establecimiento y las Islas Malvinas. El proyecto fue presentado por el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos).

La segunda iniciativa busca declarar fiesta provincial a la Fiesta de las Sierras del Sur, que se realiza en diciembre en Sierra Grande. La propuesta fue presentada en 2025 por los legisladores Daniel Belloso, Ana Marks, Leandro García y Luis Ivancich, del bloque PJ-NE.

Proponen integrar la Subcomisión de Bibliotecas Populares

Por mayoría, la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social también dictaminó la integración de la Subcomisión de Bibliotecas Populares, que depende de ese ámbito legislativo.

La definición final de sus integrantes quedará a consideración de Labor Parlamentaria. Los nombres propuestos son María Celia Cévoli (JSRN), Norberto Moreno (JSRN) y Daniel Belloso (PJ-NE).