​Fuerte choque en la Ruta 22: un ciclista terminó hospitalizado en Villa Regina 

Un ciclista de 25 años fue hospitalizado tras ser embestido por un Chevrolet Corsa en la Ruta 22, a la altura de Villa Regina.

Villa Regina.- Un ciclista de 25 años fue hospitalizado este lunes por la mañana luego de protagonizar un fuerte choque con un automóvil sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Villa Regina. El conductor del vehículo también fue trasladado al hospital para recibir atención médica preventiva.

El accidente ocurrió pasadas las 6, en el kilómetro 1335 de la Ruta 22, en inmediaciones del barrio Nuevo y del cruce con calle Río Negro.

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, un joven de 31 años, domiciliado en Ingeniero Huergo, circulaba en un Chevrolet Corsa color champagne. En ese momento, una bicicleta tipo mountain bike rodado 26 ingresó a la cinta asfáltica en sentido sur-norte y se produjo el impacto.

Tras el choque, el ciclista recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado en ambulancia al hospital de Villa Regina debido a las lesiones sufridas. Poco después, otra unidad sanitaria llevó al conductor del Corsa al mismo centro de salud para una evaluación preventiva.

Pericias para determinar cómo ocurrió el choque

Tras el aviso recibido a través del 911, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales acudieron al sector junto con personal de la Comisaría 5ª.

También trabajaron peritos del Gabinete de Criminalística, que realizaron los levantamientos y las tareas necesarias para establecer la mecánica del siniestro.

La fiscal de turno intervino en la investigación y dispuso distintas pericias sobre los involucrados. Además, se aguardaba la certificación médica oficial para determinar el carácter y la gravedad de las lesiones provocadas por el choque.

La investigación continuará con los resultados de las pericias realizadas en el lugar y los informes médicos de ambos involucrados, elementos que permitirán avanzar en la reconstrucción del accidente ocurrido durante las primeras horas de la mañana sobre la Ruta 22.