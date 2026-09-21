​A tiros en Villa Regina: huyeron de un control y fueron detenidos en una zona de chacras 

Cuatro adolescentes fueron aprehendidos luego de una persecución que comenzó durante un control vehicular y terminó en la zona rural. Los ocupantes de una Volkswagen Amarok habrían efectuado disparos contra los policías durante la fuga.

Un violento episodio se registró durante la noche del sábado en Villa Regina, donde cuatro adolescentes fueron aprehendidos luego de evadir un control vehicular, protagonizar una persecución y efectuar presuntamente disparos contra el personal policial. En el procedimiento también fue secuestrada una Volkswagen Amarok gris.

El hecho comenzó pasadas las 22:20, durante un operativo realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) junto con Tránsito Municipal en la intersección de avenida General Paz y Entre Ríos. El conductor de la camioneta ignoró las indicaciones de los agentes y escapó a gran velocidad.

A partir de la fuga, efectivos de la Comisaría 5ª desplegaron un operativo para intentar interceptar el vehículo. Durante el seguimiento, que atravesó la ciudad de oeste a este, los ocupantes de la Amarok habrían efectuado al menos dos disparos contra los policías.

Uno de los episodios ocurrió en inmediaciones de calle La Pampa, mientras que otro se registró a la altura del puente de 12 de Octubre y Zaffarano.

La persecución terminó en la Chacra 109, donde el conductor perdió el control de la camioneta, impactó contra la parte trasera y quedó detenido dentro de un lote. Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que los ocupantes ya habían abandonado el vehículo.

Se inició entonces un rastrillaje a pie entre los plantíos. En una primera intervención fueron encontrados dos adolescentes, de 15 y 16 años, que se encontraban ocultos a unos 100 metros de la camioneta.

Horas más tarde, alrededor de las 2:10, los efectivos localizaron en la Chacra 108 a otros dos jóvenes, de 16 y 17 años, quienes también quedaron vinculados al procedimiento.

En el lugar trabajaron peritos del Gabinete de Criminalística, integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y personal de la División Canes. La fiscalía de turno inició actuaciones por resistencia a la autoridad y abuso de armas.

Además, se dispuso la realización de pruebas de dermotest a los cuatro adolescentes para determinar si alguno de ellos realizó los disparos durante la persecución.

Del operativo participaron efectivos de la Unidad 5ª, personal de la Comisaría 35ª, la Brigada Rural de Huergo y Valle Azul, la Brigada Motorizada de Apoyo y agentes de la Zona II.