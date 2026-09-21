​Amenazó con un cuchillo a policías en el hospital de Cipolletti y terminó detenido 

Un hombre fue detenido tras protagonizar disturbios, amenazar a policías con un cuchillo e intentar escapar en un taxi desde el hospital de Cipolletti

Cipolletti.- Un episodio de extrema tensión se produjo durante la noche del sábado en el hospital de Cipolletti, donde un hombre terminó detenido luego de protagonizar incidentes y amenazar con un cuchillo a efectivos policiales que se encontraban realizando tareas de prevención en el establecimiento.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, en inmediaciones de la guardia del hospital ubicado sobre calle Naciones Unidas. De acuerdo con la información policial, un grupo de personas llegó al lugar con la intención de continuar una disputa que se había iniciado previamente.

La situación rápidamente subió de tono. Ante los intentos de los efectivos por controlar a los involucrados, se produjeron agresiones verbales y también intentos de ataque contra el personal policial.

Para dispersar a los protagonistas y evitar que el conflicto escalara, los uniformados efectuaron un disparo con munición de estruendo.

Intentó escapar en un taxi

En medio del procedimiento, uno de los hombres habría extraído un cuchillo y comenzó a amenazar a los policías. Luego subió a un taxi con otro hombre e intentó abandonar la zona.

La fuga, sin embargo, duró pocos metros. Los efectivos lograron interceptar el vehículo y se produjo un forcejeo antes de concretar la detención de ambos ocupantes, mayores de edad.

Durante la requisa del automóvil, los policías encontraron un cuchillo con mango de madera y una hoja de aproximadamente 20 centímetros, oculto debajo del asiento trasero.

El arma fue secuestrada y quedó a disposición de los peritos del Gabinete de Criminalística, que realizaron las tareas correspondientes.

Los dos hombres fueron trasladados a las celdas de la Comisaría 24ª.

Por disposición de la Fiscalía de turno se iniciaron actuaciones judiciales por amenazas calificadas por el uso de arma blanca y resistencia a la autoridad.