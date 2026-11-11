​El animal que funciona como indicador de la salud del agua y lleva 40 años bajo estudio en la Patagonia 

El Parque Nacional Nahuel Huapi compartió su experiencia de casi 40 años en el estudio y la conservación del huillín, una especie clave de los ecosistemas patagónicos.

El Parque Nacional Nahuel Huapi compartió su experiencia de casi cuatro décadas en el estudio y la conservación del huillín, una especie emblemática de la Patagonia que permite conocer el estado de salud de los ambientes acuáticos. La presentación se realizó durante el Rufford Learning Event Bariloche, un encuentro que reunió a investigadores, especialistas en educación ambiental y representantes de distintas instituciones.

La bióloga Carla Pozzi, en representación del Área Biología de la Conservación y del Programa de Estudios Aplicados a la Conservación del Parque Nacional (CENAC), expuso el trabajo desarrollado alrededor de la Lontra provocax, nombre científico de este mamífero acuático.

Durante la actividad se abordaron las características de la especie, su situación de conservación y la importancia de proteger los ambientes donde vive. Uno de los aspectos centrales fue su condición de especie paraguas: las medidas destinadas a conservar al huillín también contribuyen a proteger a otras especies que comparten su hábitat y a preservar la calidad de los ecosistemas acuáticos.

Casi 40 años de investigación sobre el huillín

El trabajo sostenido del Parque Nacional permitió reunir información sobre distintos aspectos de la vida del huillín. A lo largo de estas décadas, los equipos estudiaron su distribución, comportamiento, requerimientos de hábitat y relación con las comunidades humanas.

Ese conocimiento constituye una base para definir acciones de manejo y conservación, especialmente frente a las amenazas que afectan a la fauna silvestre y los ambientes naturales.

El huillín es considerado una especie clave para los ecosistemas que habita. Su presencia y las condiciones necesarias para su supervivencia están vinculadas con la conservación de los ambientes acuáticos, por lo que su protección también representa una forma de cuidar la biodiversidad de la región.

Un encuentro para compartir experiencias de conservación

El Rufford Learning Event Bariloche fue organizado por la fundación británica Rufford, que brinda apoyo económico a proyectos de conservación de la naturaleza en distintos países. La actividad convocó a personas vinculadas con la investigación, la educación ambiental y organizaciones e instituciones, entre ellas el CONICET y asociaciones civiles.

El encuentro estuvo orientado al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de capacidades para enfrentar desafíos actuales, como los conflictos entre las personas y la fauna silvestre, la presencia de especies exóticas y el desarrollo de proyectos de conservación.

La participación del Parque Nacional Nahuel Huapi permitió poner en común los resultados de décadas de trabajo y fortalecer los vínculos entre equipos e instituciones. La experiencia acumulada sobre el huillín muestra que la conservación de una especie también depende de comprender y proteger el ambiente del que forma parte.