​Golpes, amenazas con un cuchillo y un arma casera: quedó imputado en Cipolletti 

Un hombre fue imputado en Cipolletti por agredir y amenazar con un cuchillo a su expareja. También hallaron un arma casera durante un allanamiento.

Un hombre fue imputado en Cipolletti por un caso de violencia de género contra su expareja, a quien habría agredido físicamente y amenazado con un cuchillo en distintos episodios ocurridos durante septiembre. En un allanamiento realizado posteriormente en la vivienda del acusado, la Policía secuestró el arma blanca y encontró además un arma de fabricación casera.

La acusación fue presentada por el fiscal Martín Pezzetta y la fiscal adjunta Ivana Vassellati ante la Justicia de Cipolletti. Según la investigación, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio La Alameda y se desarrollaron en un contexto previo de violencia de género.

El primer episodio habría ocurrido el 13 de septiembre. De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre golpeó a la mujer dentro de la vivienda y le provocó distintas lesiones que posteriormente fueron constatadas por un médico forense.

Cinco días después se produjo otro episodio. El 19 de septiembre, el imputado habría ingresado de manera intempestiva a una habitación donde se encontraban la mujer y la hija que ambos tienen en común. Allí, según la Fiscalía, las amenazó con un cuchillo.

Ante la situación, ambas abandonaron la vivienda y buscaron refugio en la casa de un familiar.

El allanamiento y las armas secuestradas

La investigación avanzó hasta el 22 de septiembre, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del acusado. La medida había sido solicitada por la Fiscalía y autorizada por un juez de Garantías.

Durante el procedimiento fue secuestrado el cuchillo que, según la acusación, habría sido utilizado durante las amenazas. Además, los policías encontraron un arma de fabricación casera construida con caños y una culata de madera.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre no contaba con la autorización legal correspondiente para tener ese elemento, por lo que también fue acusado por la tenencia de un arma de fuego de guerra sin la debida habilitación.

Para respaldar la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia realizada por la víctima en la Comisaría de la Familia, testimonios de la mujer y de su hija, informes médicos elaborados por el Cuerpo de Investigación Forense y documentación correspondiente al allanamiento.

La Justicia impuso una restricción de 200 metros

Durante la audiencia, el fiscal Pezzetta solicitó que el acusado permanezca detenido de manera preventiva. Argumentó que la presencia de armas representa un riesgo para la víctima y que las medidas de menor intensidad no serían suficientes para evitar un eventual entorpecimiento de la investigación.

La defensa oficial, a cargo de Sebastián Nolivo, no cuestionó la formulación de cargos, aunque pidió incorporar dos testimonios. Uno de ellos corresponde a una persona que habría presenciado parte de los hechos y cuya declaración, según la defensa, plantea una versión diferente respecto de las amenazas.

El defensor también se opuso a la prisión preventiva y planteó medidas alternativas, entre ellas la utilización de un dispositivo de control satelital. Además, señaló que el imputado atraviesa un problema de salud que podría agravarse si permaneciera alojado en un calabozo.

La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo finalmente dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

En lugar de disponer la prisión preventiva, estableció una prohibición de acercamiento de al menos 200 metros respecto de la víctima y de su domicilio, además de imponer un impedimento total de contacto mientras avance la investigación.

El hombre quedó así sujeto a las medidas cautelares dispuestas por la Justicia mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias de los episodios denunciados