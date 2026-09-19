​Cortes de luz programados en Cipolletti: barrios y zonas afectadas este domingo 

Los cortes serán este domingo 20 de septiembre por tareas de poda preventiva y mantenimiento de redes eléctricas de media tensión. Habrá dos interrupciones.

Vecinos de distintos sectores de Cipolletti tendrán cortes programados de energía eléctrica este domingo 20 de septiembre debido a trabajos de poda preventiva y mantenimiento de redes de media tensión.

Las tareas demandarán dos interrupciones del suministro en diferentes horarios. Desde la empresa solicitaron a vecinos, comercios e instituciones tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de los trabajos.

Primer corte: de 8:30 a 11:30

La primera interrupción se realizará entre las 8:30 y las 11:30 y afectará a los barrios Los Álamos, Almirante Brown, El Trabajo, Filipuzzi, Santa Rosa y Rosauer.

También estarán alcanzados distintos comercios, instituciones y establecimientos, entre ellos La Anónima y Frineve de Mariano Moreno, Clínicas Leben Salud, Sanatorio Río Negro, Panadería La Vieja, Club Cipolletti, Padel Las Barricas, Predio Municipal y Corpofrut.

El corte también comprenderá sectores ubicados en las calles Alem, 25 de Mayo y Mengelle, además de Edificio A Clara, Edificio Pioneros II, ubicado en Villegas 450 y zonas aledañas, y Edificio Atlas Tres Torres, sobre calle Mariano Moreno, entre otros sectores.

Segundo corte: de 11 a 13

El segundo corte está previsto entre las 11:00 y las 13:00.

En este caso, la interrupción alcanzará al barrio San Pablo, sectores de las calles Yrigoyen y Libertad y el Policlínico Modelo.

También se verán afectados algunos edificios, entre ellos FOECYT, sobre Rodolfo Walsh; Yrigoyen 944, correspondiente a Elio VII; y el edificio ubicado en 9 de Julio 1400, además de otras zonas cercanas.

Las tareas forman parte de trabajos preventivos sobre la infraestructura eléctrica y se desarrollarán con cortes programados para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante las intervenciones.