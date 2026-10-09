​Usaban de pantalla una peluquería y un resto bar: Cuatro detenidos en seis allanamientos por drogas ​

La Policía realizó cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Chos Malal, donde se secuestraron 270 dosis de cocaína, más de 300 gramos de cannabis, un arma de fuego, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares y un automóvil.

Cuatro personas mayores de edad fueron detenidas y otras dos demoradas durante cuatro allanamientos realizados en Chos Malal por una investigación vinculada con la comercialización de estupefacientes. Los procedimientos permitieron secuestrar 270 dosis de clorhidrato de cocaína, más de 300 gramos de cannabis, siete balanzas digitales de precisión, un arma de fuego calibre 22, municiones, dinero en efectivo y distintos elementos presuntamente utilizados para la actividad ilegal.

Las diligencias judiciales se concretaron la noche del jueves en cuatro domicilios de la ciudad. Entre los lugares allanados se encuentran una peluquería ubicada en el barrio Centro y un resto bar situado a pocos metros de la plaza central.

La causa, caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, se encuentra a cargo de la Fiscalía de Narcocriminalidad de Chos Malal. La investigación se inició a partir de numerosas denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre la presunta actividad de uno de los principales investigados.

A partir de esas presentaciones, el personal de la División Antinarcóticos Alto Neuquén reunió elementos probatorios que permitieron solicitar las medidas judiciales. El juez de garantías autorizó los allanamientos, que se ejecutaron con acompañamiento de los fiscales intervinientes.

Drogas, un arma y elementos de comercialización

Además de las sustancias estupefacientes, durante los procedimientos se incautaron siete balanzas digitales de precisión, elementos de fraccionamiento, una pistola calibre 22 y municiones de distintos calibres. También se secuestraron dinero en efectivo de alta denominación, un detector de señal, cámaras de filmación, productos químicos, diez teléfonos celulares y dos dispositivos de cobro electrónico.

Los investigadores también incautaron un automóvil que, de acuerdo con las actuaciones, habría sido utilizado para desarrollar la actividad investigada. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Por disposición de la fiscalía, fueron detenidos cuatro mayores de edad: dos varones y dos mujeres. Otros dos hombres fueron demorados para su correcta identificación.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Alto Neuquén, con la colaboración de las divisiones Antinarcóticos Comarca y Antinarcóticos El Pehuén. En total, participaron 26 efectivos policiales y se utilizaron seis vehículos oficiales.

Desde la fuerza provincial destacaron los resultados de los allanamientos como un avance en las investigaciones sobre el microtráfico de estupefacientes en el norte neuquino. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía de Narcocriminalidad de Chos Malal.

Los procedimientos responden a una estrategia provincial de combate al microtráfico, que adquirió una nueva dimensión a partir de la ley de desfederalización impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

La decisión permitió que la Provincia, a través de sus fuerzas de seguridad y del Ministerio Público Fiscal, intervenga de manera directa sobre los puntos de comercialización de drogas que afectan a los barrios, concentrando la investigación en las estructuras de menor escala que operan territorialmente afectando a la ciudadanía.

Las denuncias vecinales son una herramienta fundamental para detectar posibles puntos de venta y poner en marcha investigaciones.

La política también forma parte de una agenda más amplia de fortalecimiento de la seguridad provincial, con mayores recursos destinados a equipamiento, movilidad, tecnología y capacitación de las fuerzas policiales.