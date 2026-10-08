​El Mercado Concentrador abrirá este sábado 10 de octubre ​

La iniciativa busca ofrecer una alternativa especial para aquellas personas que, por sus horarios laborales, familiares o personales, no pueden acercarse a la entidad durante la semana.

El Mercado Concentrador del Neuquén volverá a abrir sus puertas este sábado 10 de octubre, de 9 a 13, como parte de las jornadas especiales de apertura durante los fines de semana. También abrirá durante el feriado nacional del lunes 12.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa especial para aquellas personas que, por sus horarios laborales, familiares o personales, no pueden acercarse a la entidad durante la semana.

El sábado, comerciantes y particulares podrán realizar sus compras con normalidad y acceder a la amplia variedad de productos que habitualmente se comercializan en el predio. Podrán encontrar frutas y verduras frescas y de estación, carnes, pollo y pastas, lácteos, fiambres y bebidas, productos envasados, frutos secos y especias, agroinsumos, envases descartables y artículos de almacén, entre muchas otras opciones.

El Mercado funcionará con la misma modalidad de venta habitual. Los distintos puestos ofrecerán mercadería al por mayor y a precios convenientes y, en muchos casos, también existirá la posibilidad de adquirir productos fraccionados por kilo, aunque con un precio diferente al de la compra mayorista.

Además, en cada puesto habrá personal disponible para asesorar a los visitantes, responder consultas y colaborar con el traslado de la mercadería hasta el vehículo.

También abrirá el lunes 12 de octubre

Para quienes no puedan acercarse el sábado, el Mercado Concentrador abrirá también el lunes 12 de octubre, de 6 a 11, en su horario habitual de comienzos de semana.

De esta manera, durante este fin de semana largo habrá dos oportunidades para acercarse al Mercado y realizar las compras con la variedad de productos y la modalidad de venta habitual.

Las jornadas especiales son una buena oportunidad para recorrer el predio con mayor tranquilidad, conocer la oferta de los distintos puestos, mirar, comparar y elegir los productos en el momento. Una alternativa para planificar las compras, aprovechar los precios mayoristas y acceder a alimentos frescos y de estación, con variedad y calidad.