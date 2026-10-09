​Neuquén actualiza el listado de viviendas y la cartografía para futuras encuestas a hogares ​

La Dirección Provincial de Estadística y Censos, en coordinación con el INDEC, lleva adelante la Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV) 2026 en áreas seleccionadas de 11 localidades de la provincia. El operativo se desarrollará entre octubre de 2026 y enero de 2027. El personal estará debidamente identificado y no ingresará a viviendas ni locales.

La dirección provincial de Estadística y Censos participa de la Muestra Maestra Urbana de Viviendas (MMUV) 2026, un operativo estadístico coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que permitirá contar con una base actualizada de viviendas y mapas para organizar futuras encuestas oficiales a hogares.

Neuquén integra la primera etapa del operativo nacional, que se desarrolla en áreas específicas de 11 provincias. Aquí, el relevamiento comprende 128 áreas urbanas seleccionadas. De acuerdo con el cronograma previsto, las tareas de campo se desarrollarán entre octubre de 2026 y enero de 2027.

La cobertura incluye Gran Neuquén (Neuquén, Centenario, Plottier y Vista Alegre sur), Cutral Co–Plaza Huincul, Zapala, Rincón de los Sauces, Chos Malal, Junín de los Andes, Aluminé, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila y Buta Ranquil. El trabajo se realizará en áreas específicas de estas localidades y no en la totalidad de su territorio.

La MMUV consiste en elaborar listados de viviendas particulares y locales, y revisar y actualizar la cartografía asociada. Esta información permitirá seleccionar las viviendas que participarán en las encuestas a hogares previstas para la próxima década.

No se trata de un censo de población ni de una encuesta sobre ingresos, salud u otras características personales. Su finalidad es actualizar la información territorial que sirve de base para planificar futuros relevamientos estadísticos.

Las personas listadoras estarán debidamente identificadas con pecheras y credenciales institucionales y utilizarán dispositivos móviles para registrar la información. La ciudadanía podrá verificar su identidad a través de la página oficial del INDEC https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-Encuestadores o bien por los canales oficiales de la Dirección de Estadística y Censos www.estadisticaneuquen.gob.ar/#/operativos_en_campo. Ingresando el número DNI se obtiene nombre completo, foto e información detallada del operativo, por teléfono al (0299) 447-4887 en días hábiles de 8 a 15.

Como el operativo se basa en la observación, el personal no debe ingresar a las viviendas ni a los locales que forman parte del relevamiento. Toda la información obtenida es confidencial y está protegida por el secreto estadístico establecido en la Ley N.º 17.622; se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y no se divulga de manera individualizada.