​Se inauguró un nuevo sector de juegos en homenaje a los bomberos ​

En una jornada que marcó también la apertura oficial del Parque de las Leyes, se inauguró un nuevo sector de juegos pensado especialmente para los chicos y sus familias. Inspirado en el Cuartel Central de Bomberos, ubicado frente a la plaza, el nuevo espacio suma una propuesta para jugar y disfrutar al aire libre.

La vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura del Neuquén -en ejercicio del Poder Ejecutivo-, Zulma Reina, y la secretaria de jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, inauguraron el nuevo sector de juegos “Mangrullo Bomberos” en Parque de las Leyes, nombre que identifica al espacio público ubicado junto a Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC).

El flamante espacio amplía las propuestas recreativas de una plaza abierta a toda la ciudad, pensada para que los chicos jueguen y las familias puedan encontrarse y disfrutar al aire libre.

Reina destacó el trabajo conjunto con el intendente Mariano Gaido, que permitió sumar este nuevo sector de juegos: “Nos une el amor por la ciudad. Y, por sobre todas las cosas, cuando pensamos en las familias, en los niños”. Además, remarcó la importancia que tendrá para la zona: “Acá confluyen tres barrios: Belgrano, Villa María y Barrio Nuevo. Entonces, es un lugar que se va a aprovechar muchísimo”.

La jornada permitió inaugurar oficialmente este gran espacio público. “Hoy no solo inauguramos los juegos, el ‘Mangrullo Bomberos’, sino también este Parque de las Leyes”, expresó Reina.

Además, destacó que la plaza permite extender al aire libre las propuestas y actividades que se impulsan desde CLEC, ampliando ese espíritu de encuentro y cultura. “Casa de las Leyes siempre va a estar abierta para la recreación, para la familia, un espacio cultural brindado a cada uno de ustedes, pensando en lo mejor para los vecinos”, cerró.

Por su parte, Pasqualini afirmó que “las cosas no suceden por casualidad. Hoy tenemos esta plaza porque hay un equipo que trabajó mucho para que esto suceda. Damos por contado que las familias lo van a usar y disfrutar. La ciudad tiene previstas más de 20 plazas y más de 10 se inaugurarán en el mes aniversario con el objetivo de que cada barrio tenga su plaza temática”.

Participó del corte de cinta la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, además de diputados y diputadas provinciales y autoridades legislativas. También estuvieron presentes el director de Bomberos, comisario mayor Cristian Soto, y representantes del Cuartel Central; presidentes y representantes de las comisiones vecinales Belgrano, Villa María y Barrio Nuevo.

La apertura se compartió especialmente con vecinos y vecinas, escuelas y jardines cercanos a CLEC. La jornada tuvo además animación, chocolatada y tortas fritas.

Parque de las Leyes, un espacio abierto a la comunidad

La plaza, que desde hoy lleva el nombre Parque de las Leyes, pertenece a la Legislatura del Neuquén y cuenta con una superficie de 9.000 metros cuadrados, espacios verdes y una amplia explanada, y funciona como una extensión al aire libre de las actividades que CLEC desarrolla durante todo el año.

Ubicada entre las calles Olascoaga, Richieri, Libertad y Corrientes, es escenario de actividades culturales, artísticas y recreativas y un espacio abierto para disfrutar en pleno centro de Neuquén.

Juegos en homenaje a los bomberos

El nuevo sector está ubicado sobre calle Corrientes y tiene una particularidad: sus juegos están inspirados en los bomberos. La temática nació de la cercanía con el Cuartel Central de Bomberos, ubicado justo frente de la plaza, y como una manera de poner en valor y rendir homenaje a la tarea que realizan a diario.

Entre los nuevos juegos se destaca una estructura con forma de camión de bomberos, que invita a los chicos a jugar, explorar e imaginar sus propias aventuras. Además, se realizó una intervención integral del espacio público que incluyó la renovación de la iluminación con tecnología LED, colocación de nuevos árboles y plantas y la construcción de veredones amplios y accesibles, mejorando la circulación y las condiciones para disfrutar del espacio durante todo el día.