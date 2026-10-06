​Un demorado por resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes ​

El hecho ocurrió este lunes, en horas de la tarde. El involucrado intentó darse a la fuga y al ser trasladado a la unidad policial fue identificado y se detectó que poseía envoltorios con cocaína y marihuana. Se le incautaron dos celulares y dinero en efectivo.

Alrededor de las 15 de este lunes, personal policial que realizaba un patrullaje a pie por la intersección de las calles Néstor Barros y Raqui, del Barrio Z1 de Neuquén capital, detectó la presencia de una persona, que al visualizar a los agentes, cambió repentinamente de dirección, por lo que los agentes procedieron a darle alcance.

Al momento de intentar llevar a cabo su identificación, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia el personal policial, vociferando insultos y negándose a aportar sus datos filiatorios.

Asimismo, al momento de realizarle un palpado superficial preventivo, el involucrado intentó darse a la fuga, por lo que se procedió a su demora por presunta resistencia a la autoridad.

Luego de ser trasladado a la unidad policial, se verificó que el sujeto llevaba en su billetera varios envoltorios de nylon de color blanco, por lo que se solicitó la presencia de personal especializado de Antinarcóticos, que efectuó el secuestro de los envoltorios. Luego de ser testeados, arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana.

En consecuencia, la Unidad Fiscal de Actuación Genérica dispuso que se notifique al demorado del inicio de las actuaciones correspondientes, procediéndose posteriormente a su libertad, previo cumplimiento de las diligencias de identificación correspondientes. Se dispuso también que las actuaciones sean elevadas a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

También se secuestraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Y se inició una causa judicial por presunta resistencia a la autoridad. Se continúan con las diligencias de rigor, conforme directivas impartidas por las Unidades Fiscales intervinientes.