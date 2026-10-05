​Comenzó en Neuquén el Primer Congreso Nacional de Lucha contra el Microtráfico ​

El encuentro permitió compartir experiencias sobre la desfederalización, la investigación del narcomenudeo y la coordinación entre las instituciones responsables de combatir este delito. “La decisión del gobernador Rolando Figueroa fue hacernos cargo de esta problemática”, sostuvo el ministro de Seguridad.

Neuquén inauguró este lunes el Primer Congreso Nacional de Lucha contra el Microtráfico, un espacio de intercambio destinado a analizar los desafíos de la persecución penal, fortalecer la articulación institucional y compartir herramientas para enfrentar la comercialización de drogas a pequeña escala.

Durante su exposición, titulada “Neuquén frente al microtráfico”, el ministro de Seguridad de la Provincia, Matías Nicolini, presentó el proceso de construcción de una política provincial para abordar esta problemática, con eje en la decisión de asumir la competencia, fortalecer las capacidades policiales y trabajar de manera coordinada con la Justicia.

“Asumir la lucha contra el microtráfico implica una responsabilidad concreta: dar respuestas a los vecinos que ven cómo la venta de drogas afecta la vida de sus barrios. Esa decisión requiere planificación, inversión, capacitación y un trabajo sostenido entre todas las instituciones”, expresó.

En ese sentido, destacó el compromiso de la gestión provincial con el fortalecimiento de la seguridad y la importancia de acompañar las decisiones normativas con recursos y herramientas para su aplicación.

“La decisión del gobernador Rolando Figueroa fue hacernos cargo de esta problemática. Desde el ministerio de Seguridad trabajamos para que nuestra Policía cuente con la formación, el equipamiento y la tecnología necesarios para investigar y actuar, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Nicolini.

Además, puso en valor la participación ciudadana como parte del abordaje del narcomenudeo. “Detrás de cada denuncia hay una comunidad que necesita una respuesta. Tenemos que cuidar esa confianza y convertir el aporte de los vecinos en investigaciones y acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad en los barrios”, señaló.

La agenda incluyó la exposición del exsecretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, sobre “El valor de hacerse cargo de la lucha contra el narcomenudeo” y la presentación del especialista en Derecho Penal y Criminología y juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Pablo Matkovic; acerca del “Tráfico en el sistema federal”, que aportaron distintas perspectivas sobre las responsabilidades y los desafíos de la intervención estatal.

Por su parte, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, desarrolló el “Plan estratégico de persecución penal, aporte ciudadano y resultados”, mientras que el director de Antinarcóticos de la Policía provincial, Nelson Peralta, abordó los “Desafíos de la desfederalización en la institución policial”, con foco en las capacidades necesarias para afrontar esta competencia.

El encuentro contempló un espacio de preguntas e intercambio de experiencias entre fueros provinciales, orientado a fortalecer la cooperación y compartir criterios de trabajo.

“Este congreso nos permite poner en común lo que aprendimos, revisar los desafíos que tenemos por delante y fortalecer la coordinación. Queremos sostener una política que proteja a las familias y que dé una respuesta firme frente a quienes hacen de la venta de drogas un negocio”, concluyó Nicolini.