​La Fundación BPN presenta “El baile infinito”, de Mariana Sirote ​

Se trata de una propuesta artística y comunitaria que pone en escena la memoria, la experiencia y la potencia expresiva de las personas mayores de 60 años.

El sábado 10 de octubre a las 21, la Fundación BPN presenta el estreno de “El Baile Infinito”, con dirección y coreografía de Mariana Sirote. Será en el Cine Teatro Español, ubicado en Avenida Argentina 235 de la ciudad de Neuquén.

El evento tiene una entrada solidaria que podrá canjearse por un alimento no perecedero por persona y podrá retirarse el mismo día de la función, de 10 a 13 y de 18 a 21, en boletería.

El proyecto de “El Baile Infinito” nace de una convocatoria a personas mayores de 60 años para participar de un proceso creativo que revaloriza esta etapa de la vida mediante el cuerpo, el movimiento y las experiencias personales.

A partir de historias y memorias de los participantes, se desarrolló un trabajo de preparación corporal e improvisación que dio lugar a un montaje de lenguaje contemporáneo, adaptado a la singularidad de cada cuerpo. El resultado explora la creación colectiva, la conciencia corporal y el placer de moverse.

La actividad es organizada por Fundación BPN con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).