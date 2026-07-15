​Provincia monitorea el ingreso de un frente frío ​

El Gobierno provincial refuerza las acciones preventivas ante el ingreso de un frente frío que traerá lluvias, nevadas y fuertes vientos en distintas regiones. Defensa Civil recomienda extremar las precauciones al transitar y consultar el estado de las rutas antes de viajar.

El ingreso de un frente frío y húmedo comenzó a impactar en distintos puntos de la provincia, con lluvias, nevadas y fuertes vientos que complican la transitabilidad y motivaron un amplio despliegue preventivo de los organismos provinciales. Defensa Civil monitorea la evolución del fenómeno y coordina acciones en el marco del Operativo Nieve 2026.

El escenario coincide con el lanzamiento del Operativo Nieve 2026, mediante el cual el Gobierno provincial reforzó los dispositivos de prevención, asistencia y control en rutas de toda la provincia para garantizar una circulación segura durante la temporada invernal. El operativo articula el trabajo de organismos provinciales y nacionales con presencia en los principales corredores turísticos y pasos fronterizos.

En las últimas horas quedó inhabilitado e intransitable el Paso Internacional Pino Hachado. En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN), Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, alertó sobre un desmejoramiento de las condiciones climáticas para los próximos días.

Asimismo, Cruz recomendó evitar la circulación hacia Chile. “El país vecino está bajo alerta crítico y allí la situación es mucho más compleja”, indicó.

“Estamos realizando diferentes acciones para prevenir todo lo que tiene que ver con este ingreso de un frente frío y húmedo que va a provocar lluvias en el sur de la provincia. Además, desde Aluminé hasta el norte neuquino tenemos alerta naranja por nieve. En el norte provincial se esperan vientos muy fuertes para los próximos días”, señaló.

Además, Cruz informó que en la franja cordillerana se esperan fuertes vientos, lluvias y nevadas. En el norte provincial los vientos podrán alcanzar hasta 90 kilómetros por hora.

En lo que respecta a las regiones Confluencia y Vaca Muerta, se esperan vientos y lluvias hacia el fin de semana. El mismo panorama se espera para toda la provincia.

Ante este contexto, Cruz resaltó que: “Estamos desplegados en gran parte de la provincia. El fin de semana largo se hicieron asistencias en las rutas provinciales y nacionales, donde se trabajó coordinadamente con la Policía y Vialidad”.

Ante esta situación, se recomienda transitar con portación de cadenas e indumentaria adecuada para bajas temperaturas. A la hora de viajar, es necesario consultar el estado de rutas que está disponible en la página de Vialidad Neuquén https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.