​Precaución en rutas por presencia de nieve, hielo y bajas temperaturas ​

Hay sectores transitables con precaución y otros que permanecen intransitables por acumulación de nieve, hielo y barro. Se recuerda la portación y el uso obligatorio de cadenas en los tramos indicados.

Ante las condiciones meteorológicas previstas para la zona cordillerana, con probabilidad de nevadas, precipitaciones y fuertes vientos, Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad actualizaron este domingo 30 el estado de las rutas de la provincia.

El parte de la Dirección Provincial de Vialidad, actualizado a las 9, señala que numerosos corredores se encuentran transitables con precaución, aunque presentan sectores con hielo, nieve, barro, calzadas húmedas, baja adherencia y posibles desprendimientos de piedras. Además, se encuentran trabajando equipos y personal vial en distintos puntos de la provincia.

Entre las situaciones que requieren mayor atención se encuentra la Ruta Provincial 13, donde el tramo entre Primeros Pinos y Litrán se encuentra intransitable por acumulación de nieve y hielo.

También permanece intransitable la Ruta Provincial 23 entre Litrán y Pino Hachado, debido a la acumulación de nieve, barro y hielo, en un sector donde además se ejecutan obras de pavimentación y existen desvíos.

En la Ruta Provincial 26, el tramo Caviahue–Copahue se encuentra intransitable por acumulación de nieve y hielo.

Asimismo, la Ruta Provincial 62, en el sector Lolog–Carrirriñe, se encuentra intransitable, mientras que en otros sectores de ese corredor se registra formación de hielo y se exige la portación de cadenas.

En la Ruta Provincial 63, el tramo Paso Córdoba–empalme con la Ruta Nacional 237 se encuentra intransitable por acumulación de nieve.

La situación en rutas nacionales

Vialidad Nacional informó que los distintos tramos de rutas nacionales en territorio neuquino se encuentran transitables con precaución, con personal y equipos operando.

En la Ruta Nacional 237 se solicita extrema precaución en sectores comprendidos entre Piedra del Águila, Collón Curá y Confluencia, debido a calzada húmeda, reducción de visibilidad por neblina, posible formación de hielo y posibles desprendimientos de piedras. Se mantiene la portación obligatoria de cadenas.

En la Ruta Nacional 40 se registran sectores con calzada húmeda y posibilidad de formación de hielo, además de posibles desprendimientos de piedras y presencia de animales sueltos. Hay equipos trabajando en tareas de despeje y se mantiene la obligación de portar cadenas.

En la Ruta Nacional 242, hacia el paso Pino Hachado, se advierte sobre la presencia de hielo y nieve y una posible caída de piedras en el kilómetro 48. También es obligatoria la portación de cadenas.

En la Ruta Nacional 231, hacia el paso Cardenal Samoré, la calzada se encuentra mojada y se registra acumulación de nieve, con posibilidad de caída de piedras. Se solicita circular con extrema precaución.

Pasos internacionales

Cardenal Samoré: habilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros. El transporte de cargas se encuentra suspendido. Nuevo reporte previsto para las 13:00.

habilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros. El transporte de cargas se encuentra suspendido. Nuevo reporte previsto para las 13:00. Pino Hachado: habilitado a partir de las 10, con precaución por acumulación de nieve y hielo.

habilitado a partir de las 10, con precaución por acumulación de nieve y hielo. Icalma : suspendido, por acumulación de nieve. Nuevo reporte previsto para las 10:00.

: suspendido, por acumulación de nieve. Nuevo reporte previsto para las 10:00. Hua Hum: transitable con precaución. Se debe consultar previamente los horarios de la barcaza y portar cadenas.

transitable con precaución. Se debe consultar previamente los horarios de la barcaza y portar cadenas. Mamuil Malal: habilitado, con sectores poceados, barro y baja adherencia por lluvia. Es obligatorio el uso de cadenas.

Ambas autoridades viales recuerdan que la transitabilidad puede modificarse durante el transcurso de la jornada debido a la evolución de las condiciones meteorológicas, la acumulación de nieve y hielo y las tareas de mantenimiento y despeje.

Por este motivo, se recomienda realizar un seguimiento permanente de los partes oficiales y evitar viajes que no sean estrictamente necesarios hacia los sectores más afectados.