​Por primera vez, la Policía del Neuquén utilizó una TASER 10 durante un procedimiento ​

La Policía del Neuquén utilizó por primera vez una TASER 10 durante un procedimiento desarrollado en inmediaciones de las calles Racedo y Pirker, en el que dos hombres mayores de edad fueron demorados.

El operativo se inició cuando personal del sistema de monitoreo urbano, a través de un domo ubicado en el sector, detectó a un hombre circulando en la vía pública en actitud amenazante y portando aparentemente un arma blanca.

De inmediato se dio aviso a efectivos de la Comisaría 16°, quienes se hicieron presentes en el lugar y constataron que el individuo llevaba consigo un elemento cortopunzante tipo cuchillo.

Ante las reiteradas órdenes policiales para que depusiera el elemento y desistiera de su actitud, el hombre hizo caso omiso, por lo que los efectivos efectuaron disparos disuasivos al aire con una escopeta reglamentaria, con el objetivo de controlar la situación y evitar una escalada de violencia.

En ese momento, un segundo hombre salió del interior de un inmueble y comenzó a arrojar elementos contundentes e intentar agredir al personal policial, además de proferir insultos y oponer resistencia.

Frente a esta situación, y de acuerdo con los protocolos vigentes, los efectivos realizaron un uso proporcional y racional de la fuerza para lograr la reducción y demora de ambos individuos. Durante la intervención se utilizó, además, un dispositivo de incapacitación eléctrica TASER 10. El procedimiento quedó registrado mediante cámara corporal, permitiendo documentar la actuación policial y garantizar su trazabilidad.

Una vez controlada la situación, los dos demorados recibieron asistencia médica y primeros auxilios. Posteriormente fueron trasladados a la Comisaría 16°, donde quedaron demorados a disposición de la Justicia por el delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad.

Respecto del arma blanca, se informó que habría sido arrojada al interior del inmueble durante el procedimiento.

Como resultado de la intervención, no se registraron efectivos policiales lesionados ni daños en los móviles policiales.

La seguridad, priorizada desde el primer día de gestión

La incorporación de la TASER 10 forma parte de una política integral de fortalecimiento de la seguridad que el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha desde el inicio de su gestión, con el objetivo de dotar a la Policía del Neuquén de más y mejores herramientas para prevenir el delito, intervenir ante situaciones de riesgo y proteger tanto a la comunidad como a los propios efectivos. Todo ello, va acompañado por la jerarquización de la fuerza tanto a nivel salarial como formativo.

En esta gestión se concretó una fuerte inversión en equipamiento y movilidad policial, con la incorporación de nuevos patrulleros y recursos destinados a mejorar la capacidad operativa.

Los resultados están a la vista: las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadística Criminal del ministerio de Seguridad de la Nación ubican a Neuquén entre las provincias que más redujeron los delitos contra la propiedad. Los datos muestran desde 2024 en adelante una caída por encima del promedio nacional tanto en robos como en otros delitos patrimoniales.



Uno de los indicadores más destacados corresponde a los “otros delitos contra la propiedad” que incluyen estafas, defraudaciones, extorciones, usurpaciones y usura. Allí pasó de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, lo que representa una disminución interanual del 32,7%.