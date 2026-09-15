​Neuquén ya tiene un laboratorio toxicológico propio para investigar y combatir el tráfico de drogas ​

El nuevo laboratorio del Poder Judicial permitirá realizar pericias con tecnología de última generación y mayor rapidez, aportando evidencia científica a fiscales, jueces y defensores. El gobernador Rolando Figueroa destacó que la herramienta consolida una política de Estado contra las drogas y permite a Neuquén ganar autonomía para acelerar las investigaciones.

La inauguración este martes del laboratorio de toxicología del Poder Judicial de Neuquén sumó una nueva herramienta a la política provincial de combate contra el narcotráfico y reforzó las capacidades del sistema de justicia para investigar delitos vinculados con drogas. La puesta en funcionamiento del espacio incorpora tecnología de última generación, permite producir evidencia científica dentro de la provincia y reduce la dependencia de laboratorios externos para realizar pericias fundamentales en las causas penales.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la decisión de avanzar contra el tráfico de drogas involucró a los tres poderes del Estado, a los municipios, a las fuerzas de seguridad y a la sociedad. En ese contexto, señaló que el nuevo laboratorio permite a Neuquén alcanzar una mayor autonomía y acelerar los tiempos de respuesta en una problemática que la provincia decidió abordar como política pública.

“Tenemos que trazar objetivos y nos hemos puesto el objetivo de droga cero en la provincia, pero tenemos que transitarlo. Para esto también hay que cuantificarlo, trabajar y disminuir la posibilidad de consumo dentro de la provincia”, sostuvo.

Figueroa consideró que la adhesión al régimen de desfederalización fue una de las decisiones más importantes de su gestión y remarcó que su implementación implicó asumir una responsabilidad que antes estaba concentrada en el ámbito federal.

“Tomamos la decisión política. Esa decisión política involucró a todos los poderes del Estado, involucró a todos los intendentes y a toda la sociedad, que particularmente está participando en todas las denuncias”, afirmó.

Para el gobernador, el laboratorio representa además un avance en la capacidad institucional de la provincia. “Es fundamental también que nosotros tengamos la posibilidad, con este laboratorio, de ser totalmente independientes para acelerar todos los tiempos en esta lucha”, señaló.

La herramienta se suma a otras medidas impulsadas por la provincia, entre ellas el trabajo preventivo, los controles sobre funcionarios con los narcotests y la coordinación con las fuerzas federales. Figueroa también destacó el rol de la Policía provincial y sostuvo que el combate contra las organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas requiere instituciones sólidas y coordinadas.

En esa línea, vinculó la incorporación del laboratorio con un proceso más amplio de transformación institucional que atraviesa Neuquén. Mencionó las reformas en materia penal y de familia y la implementación del Código adversarial, y valoró que el Poder Judicial haya acompañado los cambios necesarios para responder a las nuevas demandas sociales.

“Muchas veces lo que se cuestiona desde la mirada del ciudadano es que los poderes del Estado no están llevando adelante las acciones necesarias como para poder protegernos como sociedad. Creo que Neuquén, en los tres poderes del Estado, estamos mostrando un cambio sustancial”, afirmó.

Una inversión que pone la ciencia al servicio de la justicia

La dimensión institucional del nuevo laboratorio también fue destacada por Luis Ignacio García Sigman, coordinador de Proyectos sobre Drogas Sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

El representante de Naciones Unidas consideró que la puesta en marcha del espacio constituye “una inversión estratégica en las capacidades de la provincia del Neuquén”, porque reúne tecnología, conocimiento especializado y compromiso institucional.

Para García Sigman, disponer de capacidades científicas propias resulta fundamental para la administración de justicia. La identificación de sustancias y el análisis de su composición aportan elementos para esclarecer hechos, orientar investigaciones y sustentar las decisiones judiciales.

También remarcó que la calidad de la evidencia tiene un impacto directo sobre las garantías procesales y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “La ciencia al servicio de la justicia” permite, en ese sentido, fortalecer una persecución penal eficaz sin resignar el rigor técnico que debe respaldar cada procedimiento.

El funcionario de UNODC puso especial énfasis en el desafío que plantean las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas, cuya composición y circulación cambian con rapidez. La información generada por el laboratorio también puede trascender el ámbito estrictamente judicial. La detección de nuevas sustancias, mezclas o composiciones potencialmente riesgosas puede aportar información para los sistemas de alerta temprana y para los equipos de salud. “Básicamente, puede salvar vidas”, señaló.

García Sigman destacó además la proyección del laboratorio neuquino como referencia para la Patagonia y valoró su articulación con la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y con organismos internacionales.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, ubicó la inauguración dentro de un proceso que comenzó con la decisión de Neuquén de adherir a la desfederalización de la persecución y juzgamiento de los delitos vinculados con el narcotráfico.

“Esta decisión fue mucho más que un cambio en la competencia. Fue la decisión de una provincia de asumir una política pública en resguardo de su comunidad, de lo más sensible de su comunidad, de sus jóvenes, de sus adolescentes y de los sectores más vulnerables”, expresó.

En ese esquema, definió al laboratorio como una herramienta que trasciende a las personas que actualmente ocupan cargos y permite consolidar una capacidad institucional permanente. “Agrega capacidad institucional. Esto es muy importante porque nos trasciende a las personas”, sostuvo. Y resumió el sentido de la nueva infraestructura en cuatro conceptos: “capacidad institucional, permanencia en el tiempo, arraigo y compromiso”.

El titular del TSJ también destacó el acompañamiento económico del Poder Ejecutivo y de la municipalidad de Neuquén y, al igual que las demás autoridades, reconoció especialmente el trabajo de la doctora Soledad Gennari, a quien señaló como una de las principales impulsoras del proceso que permitió concretar el laboratorio.

La referente de microtráfico del Poder Judicial, Carla Pandolfi, explicó que el laboratorio completa desde el punto de vista técnico-científico el proceso iniciado con la desfederalización, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

“El laboratorio va a fortalecer de manera concreta y con base científica la respuesta de nuestra provincia frente a uno de los fenómenos delictivos más complejos de nuestros tiempos, que afecta profundamente a la sociedad de manera transversal”, explicó Pandolfi en referencia al tráfico de drogas.

La inversión también tiene un componente particular: parte de los recursos destinados a la adquisición del equipamiento provino de fondos obtenidos a partir de la implementación de la política de desfederalización. Según explicó Pandolfi, hasta el momento se recaudaron más de 130 millones de pesos provenientes de los secuestros, recursos que serán destinados a fortalecer esta capacidad tecnológica.

La provincia ya se incorporó a la Red Federal de Laboratorios, que promueve el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos espacios especializados del país.

En este sentido, el laboratorio no solo representa una nueva infraestructura del Poder Judicial. Para la ciudadanía significa contar con investigaciones que pueden resolverse con mayor rapidez y evidencia científica producida en la propia provincia. Para fiscales, jueces y defensores supone disponer de información técnica confiable para sustentar las distintas etapas de los procesos penales. Y para el Estado provincial representa una mayor autonomía operativa frente a un fenómeno que requiere respuestas coordinadas.

La proyección regional constituye otro de sus principales atributos. La combinación de tecnología de primer nivel, personal especializado, articulación con la Red Federal de Laboratorios y cooperación con Naciones Unidas coloca a Neuquén en una posición estratégica para brindar capacidades que pueden alcanzar al conjunto de la Patagonia.

“Con este laboratorio, el Poder Judicial de Neuquén da un paso más hacia una justicia que se apoya en la ciencia para cumplir con su responsabilidad institucional”, concluyó.

La inauguración dejó así planteado un cambio que va más allá de la incorporación de equipamiento: Neuquén suma una capacidad científica propia para investigar el delito, fortalece la respuesta institucional frente al tráfico y construye una herramienta con potencial para convertirse en referencia en la Patagonia.