​El modelo neuquino se materializa en Taquimilán ​

El EPAS avanza en simultáneo con dos obras clave para la localidad del Alto Neuquén. Primero se realizó la licitación del sistema cloacal que reemplazará los pozos negros de 800 vecinos y ahora se comenzó a trabajar en el refuerzo de la red de agua potable para la temporada estival.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) es el motor del Gobierno provincial para que cada vez más neuquinos accedan a servicios básicos de agua potable y saneamiento. Un caso testigo de esta realidad es Taquimilán, la localidad del Alto Neuquén.

En Taquimilán actualmente se ejecutan dos acciones concretas que van en paralelo: por un lado, se realizó el llamado a licitación para poner en marcha el primer sistema de tratamiento cloacal de la localidad para que los vecinos cuenten por primera vez en la historia con saneamiento domiciliario; y, por otra parte, se comenzó la ejecución de obras para fortalecer el suministro de agua potable en el sector alto del pueblo.

Ambas intervenciones responden a los lineamientos de la gestión encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, que ubica al saneamiento y al acceso al agua como ejes centrales de la política hídrica de Neuquén; y repiten las mismas fórmulas donde la provincia con sus empresas públicas fortalecidas, trabaja con las autoridades locales para aportar soluciones concretas para la población.

Con la puesta en marcha del sistema cloacal y el fortalecimiento de la red de agua potable, Taquimilán concentra en simultáneo dos obras estructurales financiadas por la provincia, en articulación directa con el municipio. El avance responde al Plan de Obras 2024-2026 del EPAS, que ya ejecuta y licita intervenciones en más de 20 localidades neuquinas, consolidando el acceso al agua y al saneamiento como una de las principales huellas del modelo de gestión provincial.

Está en marcha la licitación del sistema cloacal

El 1 de septiembre comenzó el proceso licitatorio para ejecutar la obra “Sistema Cloacal-1° Etapa” en Taquimilán, un paso decisivo para que la localidad cuente por primera vez en su historia con tratamiento de líquidos cloacales.

El proyecto contempla la construcción del 40 por ciento de la red cloacal, una estación de bombeo, la cañería de impulsión y playas de secado de barros, además de la puesta en marcha de la planta de tratamiento, compuesta por dos módulos compactos ya instalados en el predio, con capacidad para 1.400 habitantes.

En esta primera etapa, la obra beneficiará en forma directa a 800 vecinos, que hoy dependen de camiones atmosféricos para desagotar pozos negros. La obra se financiará con recursos provinciales y tiene un plazo de ejecución de 300 días corridos. Actualmente la comisión de preadjudicación trabaja con las tres ofertas presentadas evaluando toda la documentación respaldatoria.

Agua potable: refuerzo de red y bombeo de cara al verano

En tanto, como parte de las acciones planificadas para afrontar la temporada estival, el EPAS avanza -en trabajo articulado con la municipalidad de Taquimilán- en la ejecución de un nuevo nexo de agua de PVC de 110 mm sobre la calle Narambuena, destinado a reforzar el caudal y la presión en el sector alto de la localidad.

La obra se ejecuta bajo un esquema de trabajo conjunto: el EPAS aporta la dirección técnica, los materiales y el personal especializado con una inversión superior a los 10 millones de pesos aportados con recaudación propia mientras que el municipio pone a disposición los equipos de excavación y el personal de apoyo para el montaje y pretapado.

Como complemento estratégico, el organismo provincial instalará además un sistema de bombeo de mayor potencia en la planta potabilizadora, para garantizar una óptima capacidad de respuesta en los meses de mayor consumo.