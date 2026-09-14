​Neuquén Habita: Más de 600 familias de Neuquén capital avanzan hacia la regularización de sus viviendas ​

La aprobación de tres ordenanzas en la capital neuquina permitió destrabar los planos de mensura de viviendas ubicadas en los sectores Círculo Policial, Cuenca XV y Melipal. La medida alcanza a familias que aguardaban desde hace años la resolución de sus trámites y constituye un paso previo hacia la escrituración de los inmuebles.

El Gobierno provincial, la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante avanzaron en la regularización dominial de distintos planes habitacionales de la capital neuquina con la aprobación de tres ordenanzas que otorgan el visado definitivo a los planos de mensura.

La medida permite destrabar expedientes administrativos que permanecían pendientes desde 2022 y beneficia de manera directa a más de 600 familias. Entre los sectores alcanzados se encuentran las 150 viviendas del Círculo Policial, ejecutadas por la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) hace más de 15 años, y otras 438 viviendas ubicadas en Cuenca XV.

También se resolvió la situación de 38 familias del barrio Melipal, cuyos trámites de mensura permanecían pendientes entre 25 y 30 años. La aprobación de los planos representa para estos vecinos un avance concreto hacia la obtención de la escritura y el título de propiedad.

El proceso fue llevado adelante de manera conjunta por el Gobierno provincial, a través del ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat, la ADUS y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), junto con la Municipalidad de Neuquén y el Concejo Deliberante.

La mensura permite establecer con precisión los límites y superficies de cada lote y constituye una instancia técnica necesaria para avanzar con la regularización dominial. A partir de esta definición, las familias pueden continuar con las distintas etapas administrativas necesarias para acceder a la documentación que acredita la propiedad de sus viviendas.

Las acciones forman parte del programa provincial Neuquén Habita puesto en marcha por el gobernador Rolando Figueroa, que contempla distintas herramientas para atender las necesidades habitacionales y el desarrollo urbano en la provincia. La política incluye la construcción de viviendas, el acceso a créditos hipotecarios y el ordenamiento técnico y dominial de barrios y conjuntos habitacionales.

Con la aprobación de los planos, provincia y municipio avanzan en la resolución de trámites pendientes y en la consolidación de barrios de la capital neuquina, con el objetivo de agilizar los procesos que permitan a las familias alcanzar la titularidad definitiva de sus hogares.